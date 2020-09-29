YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Saraydüzü’nde çeltik hasadı devam ediyor

Saraydüzü’nde çeltik hasadı devam ediyor

SİNOP HABERLERİ  | 29.09.2020 12:22 | Son Güncelleme

Sinop’un Saraydüzü ilçesinde çeltik hasadı devam ediyor.İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tam ve beraberinde İl Müdürü Yardımcısı Bekir Yücel Tanrıkulu ile birlikte Saraydüzü Cuma köyü çeltik tarlalarında biçerdöver ile hasat esnasında inceleme ve denetimlerde bulundular.

Sinop’un Saraydüzü ilçesinde çeltik hasadı devam ediyor.
İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tam ve beraberinde İl Müdürü Yardımcısı Bekir Yücel Tanrıkulu ile birlikte Saraydüzü Cuma köyü çeltik tarlalarında biçerdöver ile hasat esnasında inceleme ve denetimlerde bulundular. Hasat esnasında İl Müdürü Ahmet Tam biçerdöver operatör kabinine geçerek 2 dekarlık Osmancık çeltik tarlasının hasadına yardım etti. Akabinde Köy Muhtarı Murat Özarslan, beraberindeki çiftçiler ile biçerdöver sahipleriyle konu ile ilgili görüşüldü.
İl Müdürü Ahmet Tam hasat edilen Osmancık çeltiğinden yaklaşık dekar başına 1 ton verim elde edildiğini söyledi.
İlçede bu yıl yaklaşık 5 bin 500- 6 bin dekar alanda Osmancık, cameo, vasko, rekor, luna, imi, halilbey cinsi çeltik ekimin yapıldığı ve hasadının tahminen bir hafta sonra tamamlanacağı belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Çölde tespit edildi! 120 bin yıllık Çölde tespit edildi! 120 bin yıllık
PARTNER Üstsüz poz olay yarattı! Üstsüz poz olay yarattı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı
Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı
İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı
İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı

Sinop Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
05:01
Sabah
06:27
Öğle
12:35
İkindi
15:53
Akşam
18:32
Yatsı
19:53

Sinop Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Dramalı Eczanesi
Merkez
Erdoğan Eczanesi
Duragan
Esra Eczanesi
Boyabat
Gizem Eczanesi
Turkeli
Güçlü Eczanesi
Gerze
Şifa Eczanesi
Erfelek
Yavuz Eczanesi
Ayancik
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Sinop Tarihi Cezaevi’nde Roma dönemi kitabeleri bulundu
Sinop Tarihi Cezaevi’nde Roma dönemi kitabeleri bulundu
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Başkan Ayhan: “Sinop’un somon ile anılmasını isteyenler Sinop’un tarihini bilmeyenlerdir”
Başkan Ayhan: “Sinop’un somon ile anılmasını isteyenler Sinop’un tarihini bilmeyenlerdir”
Türkeli AK Parti’de “Yıldırım” dönemi
Türkeli AK Parti’de “Yıldırım” dönemi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.