YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. ’Sarı nokta’ hastalığı belirtileri

’Sarı nokta’ hastalığı belirtileri

SAMSUN HABERLERİ  | 28.12.2020 10:24 | Son Güncelleme

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr.

’Sarı nokta’ hastalığı belirtileri

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Murat Ayan, "Karşınızdaki kişinin yüzünü tam seçemiyor, objeleri ve renkleri soluk, çizgileri kırık, yazıları ise karışık görüyorsanız sarı nokta hastası olabilirsiniz" dedi.
Keskin görme merkezi gerektiren okuma, araba sürme ve yüzleri tanıma gibi şeyleri yapmayı zorlaştıran sarı nokta hastalığı hakkında bilgi veren Büyük Anadolu Hastaneleri Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Murat Ayan, "Gözümüze gelen görüntülerin toplanıp odaklandığı noktaya makula diğer adıyla sarı nokta diyoruz. Bununla birlikte oluşan hastalığa, halk arasında sarı nokta hastalığı, makula dejeneresansı deniliyor. Elli yaş üzeri görme kayıplarının en önemli sebebi sarı nokta hastalığıdır. Sarı nokta hastalığında kişi, şekillerde distorsiyon (bozukluk) ve görme kaybı yaşar. Sarı nokta hastalığı olan kişiler, okuma, araba kullanma, kişilerin yüzlerini seçme, televizyon seyretme gibi günlük işleri yapmakta sorun yaşarlar. Bunla birlikte, hastalığın ileri evresinde bile kişi tamamen körlük yaşamaz, merkezi görme dışındaki görüş alanı ile günlük hayatını idame ettirir. Makula dejeneresansı kuru ve yaş tip olarak iki tipe ayrılır. Yüzde 90 hastada kuru tip, yüzde 10 hastada yaş tiptir. Kuru tip daha yavaş ilerler ve daha az görme kaybına neden olur. Kuru şekli, yavaş seyreden bir süreçtir. Yaşlandıkça makuladaki hücreler, incelmeye, kırılmaya ve gözün arkasında biriktirilen depoları boşa harcamaya başlar. Zamanla bu, makulaya hasar verir. Yaş şekli ise, anormal kan damarlarının gözün arkasında büyüdüğü zaman olur. Bu kan damarları, kolaylıkla kırılır ve makulanın altından kan ve sıvı sızıntısı olur. Bu, makulaya çabuk bir şekilde zarar verebilir ve görme merkezinizi hasara uğratabilir. Giderek kötüleşecek bir görme sorununuz olduğunu bilmek, korkutucu olabilir fakat korkmanıza gerek yok. Günümüzde sarı nokta hastalığında en etkin görünen ve en son gelişen tedavi yöntemleri başarıyla uygulanmaktadır” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil'den üzücü haber Seren Serengil'den üzücü haber
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

Samsun Namaz Vakitleri 28 Aralık Pazartesi

İmsak
06:20
Sabah
07:53
Öğle
12:41
İkindi
14:59
Akşam
17:20
Yatsı
18:47

Samsun Nöbetçi Eczaneler28 Aralık Pazartesi

Birsen Akdeniz Eczanesi
Ilkadim
Çelik Eczanesi
Ilkadim
Eda Eczanesi
Ilkadim
Kamalı Eczanesi
Atakum
Pekşen Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.