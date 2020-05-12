Sarıcakaya’da engelli çocuklara sahip ailelere yönelik farkındalık çalışması

Sarıcakaya Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Çam ve eşi Atiye Çam’ın koordinatörlüğünde engelli çocuklara sahip ailelere yönelik farkındalık oluşturabilmek amacıyla faaliyete geçirdiği çalışmayla takdir topladı. Engelli çocuklara sahip olan annelerin yaşam öykülerinin ele alındığı çalışmada 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası ve Anneler günü kapsamında ilçedeki; Beyköy, Dağküplü, Düzköy, İğdir, Kapukaya, Laçin, Mayıslar ve Merkez de dâhil olmak üzere 25 aile tek tek ziyaret edilirken onlardan gelen talep ve öneriler de kayıt altına alındı. Engelli çocuklara sahip annelerin Anneler Gününü de kutlayan Atiye Çam, yaşam öykülerinde zaman zaman duygu yüklü anlarda yaşadı.

Ailelere özel mektup

Aileler için özel olarak ‘Meleğinden dünyanın en özel ve güzel annesine’ başlıklı bir mektup yazan Atiye Çam, “Engelli çocuklara sahibi olan annenin yükü bizlere oranla daha da ağırdır. Onların hepsi de omuzlarında dağlarca yük taşıyabilen güçlü annelerdir. Bitmek bilmeyen enerjileri ve sabırlarıyla yuvasını ayakta tutabilen, anneliğin kutsal görevi ve sevgisinin yüreklerine nakşedildiği kişilerdir. Çoğu zaman yalnız bırakılan; sosyal yaşamı sıfırlanan; dışlanan; çareyi Yaradan’a sığınmakta bulan annelerdir onlar” diye konuştu. Çam, mektubunda “Engel nedir anne? Asıl engel bedende mi, yürekte mi, yoksa zihinlerde engelleri aşamayan düşüncelerde mi? Ben yüreği engel tanımayan melek olarak gönderildim anne. Sen ise meleklerin bile kıskandığı kanatsız meleksin gözümde anne” sözlerle engelli çocuk sahibi olan ailelere seslendi.