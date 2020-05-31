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Sarıcami Meydan Projesi’nde ilk adım atıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 31.05.2020 11:45 | Son Güncelleme

Beylikbağı Sarıcami Meydan Düzenlemesi Projesinde başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bölgemize değer katacak projemiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun inşallah” dedi.Gebze Belediyesi’nin hayata geçireceği önemli projelerin başında gelen Sarıcami Meydan Düzenlemesi Projesi’nde ilk adım atıldı.

Sarıcami Meydan Projesi’nde ilk adım atıldı

Beylikbağı Sarıcami Meydan Düzenlemesi Projesinde başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bölgemize değer katacak projemiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun inşallah” dedi.
Gebze Belediyesi’nin hayata geçireceği önemli projelerin başında gelen Sarıcami Meydan Düzenlemesi Projesi’nde ilk adım atıldı. Projesi belediye tarafından hazırlanan projede ihale öncesi Sarıcami etrafında bulunan dükkanların tahliyesinin ardından yıkımları gerçekleştirildi. Başkan yardımcılarıyla birlikte projenin çalışmalarını yerinde denetleyen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, fen işleri müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı. Beylikbağı bölgesinde merkezi konumuyla öne çıkan Sarıcami’nin proje kapsamında yıkılarak yenisinin yapılacağı meydan düzenlemesi projesinin bölgenin çevresini değiştireceğini dile getiren Başkan Büyükgöz, “Beylikbağı gibi önemli bir bölgemize değer katacak ve çehresine modern bir görünüm katacak Sarıcami Meydan Düzenlemesi projemizde ilk adımı atmış bulunuyoruz.
Cami etrafındaki dükkanların yıkımını tamamlamanın ardından ihale aşamasına geçmiş olacağız. İhalenin ardından başlayacak inşa ve düzenleme çalışmalarını da öngörülen sürede hızla tamamlayarak yeni camimizi ve meydanımızı bölge halkımızın hizmetine sunacağız inşallah. İnşaat çalışmaları sürdüğü dönemde cami cemaatinin ibadetlerini yapabilmeleri için eski Ulus semt polikliniği binasını belediye ekiplerimiz mescit olarak düzenliyor. Bölgemize değer katacak projemiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

Sarıcami Meydan Projesi’nde ilk adım atıldı

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