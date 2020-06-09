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Sarıgöl Devlet hastanesine iki uzman doktor atandı

MANİSA HABERLERİ  | 09.06.2020 16:13 | Son Güncelleme

Manisa’da 80 yataklı Sarıgöl Devlet Hastanesinde yaklaşık 6 aydır açık bulunan çocuk ve dahiliye servislerine uzman doktor ataması yapıldı.

Sarıgöl Devlet hastanesine iki uzman doktor atandı

Manisa’da 80 yataklı Sarıgöl Devlet Hastanesinde yaklaşık 6 aydır açık bulunan çocuk ve dahiliye servislerine uzman doktor ataması yapıldı. Ataması yapılan doktorlar hasta kabulüne başlarken, vatandaşlar da diğer ilçe ve illere gitmekten kurtuldu.
Sarıgöl Devlet Hastanesinde göreve başlayan iki yeni uzman doktorla birlikte vatandaşlar artık daha rahat muayene olabilecek. Yaklaşık 6 aydır hastanede çocuk doktoru ve dahiliye uzmanı olmaması nedeniyle çevre ilçe ve illere gitmek zorunda kalan vatandaşlar artık yaşadıkları ilçede muayene olabilecek.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Bölümünde ihtisasını yapan Çocuk Doktoru Sibel Yaldız ve Ddahiliye Uzmanı Dr. Sedat Can Güney göreve başladı.

"Sarıgöl memleketim"
Sarıgöl’e atanan Çocuk Doktoru Sibel Yaldız, "Babam Sarıgöllü emekli bir öğretmen. Yıllarca ilçeden başka yerde öğretmenlik yaptı. Şimdi ben babamın memleketinde doktorluk yapmaktan sevinç duymaktayım. Bu yüzden de çok mutluyum." derken, yeni atanan doktorlarla birlikte kadrolarının tamamlandığını açıklayan Sarıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Karaduman, "İki atama ile doktor eksiğimiz tamamlandı. Hasta bakımlarına başladılar." dedi.

Sarıgöl Devlet hastanesine iki uzman doktor atandı

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