Sarıgöl semalarındaki uçak izleri ilgi odağı oldu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinin semalarında önceki gün yüksek irtifadan geçen uçakların arkalarında bıraktıkları şekilli izler vatandaşların ilgi odağı oldu. Birbirini keser şekildeki uçak izlerini çok sayıda vatandaş cep telefonlarıyla görüntüledi.

Sarıgöl semalarında oluşan ve uzun süre dağılmayan yüksek irtifada uçan uçakların arkasında bıraktığı izler uzun süre dağılmayınca ortaya farklı şekiller çıktı. Çok sayıda vatandaş birbirini keser şekildeki çizgileri cep telefonlarıyla fotoğraflayıp sosyal medyadan paylaştı.

