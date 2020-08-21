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Sarıgöl Vergi Dairesi Müdürüne veda yemeği

MANİSA HABERLERİ  | 21.08.2020 14:49 | Son Güncelleme

Sarıgöl Vergi Dairesi Müdürlüğünü beş yıldır başarıyla sürdüren ve mükelleflerin sevgisini kazanan Faruk Sakallı’nın Aydın Vergi Dairesi Başkanlığına atanması üzerine ilçedeki oda başkanları ve iş adamları veda yemeği düzenledi.Sarıgöl’de hizmet verdiği beş yıl boyunca vergi mükelleflerini her konuda yardımcı olan Faruk Sakallı’nın ilçeden tayininin çıkması üzerine Sarıgöl Ziraat Odası, Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Kahveciler Odası ile iş adamları tarafından veda yemeği verildi.

Sarıgöl Vergi Dairesi Müdürüne veda yemeği

Sarıgöl Vergi Dairesi Müdürlüğünü beş yıldır başarıyla sürdüren ve mükelleflerin sevgisini kazanan Faruk Sakallı’nın Aydın Vergi Dairesi Başkanlığına atanması üzerine ilçedeki oda başkanları ve iş adamları veda yemeği düzenledi.
Sarıgöl’de hizmet verdiği beş yıl boyunca vergi mükelleflerini her konuda yardımcı olan Faruk Sakallı’nın ilçeden tayininin çıkması üzerine Sarıgöl Ziraat Odası, Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Kahveciler Odası ile iş adamları tarafından veda yemeği verildi. Yemekte, Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Eroğlu, Sarıgöl Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Ali Mezarcı ve Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Sekreteri Ali Ünlü tarafından Sakallı’ya plaket verildi. Oda başkanları ve iş adamları vergi dairesi müdürünün ilçeden ayrılmasını üzüntüyle karşıladıklarını, her zaman ilçenin fahri hemşehrisi olarak kalacağını belirttiler. Veda konuşması yapan Sarıgöl Vergi Dairesi Müdürü Faruk Sakallı ise, "Sizlerinde Aydın’da bir eviniz var. Her zaman sizleri beklerim. Ama Sarıgöl’ün benim için ayrı bir sevgisi var. Teşekkür ederim." dedi.

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