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Sarıgöl’de trafik kazası: 6 yaralı

MANİSA HABERLERİ  | 30.01.2020 18:52 | Son Güncelleme

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, İ.Ö ( 21) yönetimindeki 07 AIH 720 plakalı otomobil, Buldan istikametinden Alaşehir istikametine seyir halindeyken Ahmetağa Mahallesi’nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole takla attı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İ.Ö ( 21) yönetimindeki 07 AIH 720 plakalı otomobil, Buldan istikametinden Alaşehir istikametine seyir halindeyken Ahmetağa Mahallesi’nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada sürücü İ.Ö ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan B.Ö (54), E.K (30), H.Ö (50), O.K (8), A.K (3) yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikeleri olmamakla birlikte E.K isimli yaralı tedbir amacıyla Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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