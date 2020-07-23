Sarıgöl’de tütün hasadı devam ediyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde önemli bir gelir kaynağı olan tütünde hasat ve kurutma çalışmaları devam ediyor.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üzümden sonra önemli bir gelir kaynağı olan tütünde hasat devam ediyor. Yaprak kırma işlemi sonrası toplanan tütünler özenle dizilerek kurutulmaya bırakılıyor. Tütün üreticileri özellikle maliyeti düşürmek amacıyla ailece çalışmalarını yürütürken, bu yıl tütün gelirlerindense umutlu. Yedi dekarlık alanda tütün üretimi yapan Mehmet Tıkıroğlu (55) "Bu yıl yedi dekarlık tarla kiraladım. Eşimle birlikte kırım yapmaktayız. Tütünler artık eskisi gibi kargılara diziliyor. 78 adet telden elek yaptırdım. Gece kırdığımız tütünleri eşimle birlikte eleklerin üzerine dizerek altı günde kurmasını sağlamaktayız. Umudumuz iyi fiyat" dedi.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, ilçede üzümden sonra önemli geçim kaynakları arasında yer alan tütün üretiminin yaklaşık 5 bin dekarlık alanda devam ettiğini belirtti.

