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  4. Sarıkamış Kayak Merkezine yeni açılacak olan cafenin temel atma töreni gerçekleşti

Sarıkamış Kayak Merkezine yeni açılacak olan cafenin temel atma töreni gerçekleşti

KARS HABERLERİ  | 18.07.2020 18:08 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezine yeni ve modern Cafe için temel atma töreni gerçekleştirildi.Temel atma törenine Kars Valisi Türker Öksüz, 65.

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezine yeni ve modern Cafe için temel atma töreni gerçekleştirildi.
Temel atma törenine Kars Valisi Türker Öksüz, 65. Dönem Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Kars İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Ak Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Zafer Yiğit, Sarıkamış Kaymakam V. İshak Çınar, Ak Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan, İl Genel Meclis Üyeleri, kurum müdürleri daire amirleri ile katılımcılar cafe temeline ilk beton dökümü için butona beraber bastı.
Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde toplam uzunlukları 25 kilometreyi bulan 8 slalom ile 1 snowboard pisti ve saatte bin 200 kişi taşıma kapasiteli 4 telesiyej hizmet veriyor.

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Aras Eczanesi
Kagizman
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Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
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