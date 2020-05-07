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Sarıkamış Kaymakamlığından ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

KARS HABERLERİ  | 07.05.2020 13:46 | Son Güncelleme

Kars Sarıkamış Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıyor.Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal başkanlığında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinin aldığı karar doğrultusunda Ramazan gıda yardımları vatandaşın evine kadar teslim ediliyor.Ramazan ayında yardım ulaştıracaklarını dile getiren Kaymakam Koşal, “ ’Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir’ anlayışıyla herkesin birbirine kol kanat germesi gerekiyor.

Kars Sarıkamış Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıyor.
Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal başkanlığında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinin aldığı karar doğrultusunda Ramazan gıda yardımları vatandaşın evine kadar teslim ediliyor.
Ramazan ayında yardım ulaştıracaklarını dile getiren Kaymakam Koşal, “ ’Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir’ anlayışıyla herkesin birbirine kol kanat germesi gerekiyor. Önemli olan toplumun kendi iç dinamikleri içerisindeki yardımlaşma anlayışıdır. Şimdi birlik ve beraberlik zamanı. Devletin yapmış olduğu bu yardımlar, sosyal devlet olmanın gereği olarak gerçekleştirilmektedir. ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışına sahip bir medeniyetin mirasçıları olarak bizim önceliğimiz her bir vatandaşımızın sağlığıdır" dedi.
Kaymakam Koşal, yardımların Ramazan ayı boyunca süreceğini belirtti.

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Merkez
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Dıyar Eczanesi
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