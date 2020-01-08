Sarısözen eserleri ile anıldı

Türk Halk Müziğine büyük katkılar sunan "Yurttan Sesler" korosunun kurucusu Muzaffer Sarısözen ölümünün 57. yıl dönümünde Sivas’ta anıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Muzaffer Sarısözen’i anma etkinlikleri kapsamında konser verdi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen konserde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro, Muzaffer Sarısözen’in, Sivas ve çeşitli bölgelerden derlediği türküleri seslendirdi. konsere konuk ses sanatçıları olarak katılan Şanlı Urfa Devlet Türk Halk Müziği korosu ses sanatçıları; Ömer Açıkyol Devrim Kaya Ersöz, Eda Ağar, Sedef Koçak Gültekin Çelik, ve Suzan Güneş Bulduk söyledikleri türkülerle konsere renk kattı.

Konseri, Sivas Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcıları Yücel Deveci, Celal Karahan ve çok sayıda müzik sever izledi.

