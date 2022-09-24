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Sarıyer'de balıkçı barınağındaki yangın söndürüldü

24.09.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de balıkçı barınağındaki yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de balıkçı barınağında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Rumeli Kavağı Mahallesi Liman Caddesi'ndeki barınakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, büyüyerek iki barınağa daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiyenin çalışmasının ardından söndürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Sarıyer İtfaiye

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