Sarıyer'de eşini bıçaklayarak yaralayan kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de eşini bıçaklayarak yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, boşanma konusunu görüşmek için Bahçeköy Mahallesi'nde 26 Şubat'ta buluşan S.A. ile eşi A.A. arasında tartışma çıktı. Buluşmaya gelen iki kızını annelerinden uzaklaştıran S.A, eşi A.A'yı göğüs bölgesinden üç defa bıçaklayarak yaraladı.

Olaya müdahale eden çevredeki vatandaşlar, eşini yaralayan şüpheli S.A'yı darbetti.

A.A, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Darp sonucu yaralanan şüpheli S.A. ise hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Bu arada, şüpheli S.A'nın eşiyle ilgili alınan 2 aylık uzaklaştırma kararının halen devam ettiği öğrenildi.

