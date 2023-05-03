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Sarıyer’de kamyon 10 metreden aşağıya uçtu: 1 yaralı

03.05.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sarıyer’de yolda seyir halindeyken kontrolden çıkan kamyon 10 metre yüksekten aşağıya doğru uçtu. Kamyon sürücüsü yaralandı.

Sarıyer’de kamyon 10 metreden aşağıya uçtu: 1 yaralı

Kaza İstanbul Sarıyer Özdereiçi Caddesi’nde gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Sarıyer Tüneli istikametinde seyir halindeki henüz kimliği öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 16 ASJ 292 plakalı gıda yüklü kamyon 10 metrelik yükseklikten aşağıya uçtu. Kamyonun uçtuğu yerin hemen yakınındaki bir müstakil ev faciadan kıl payı kurtuldu. Cadde üzerindeki elektrik direklerinden birine çarptıktan sonra direkle beraber aşağıya yuvarlanan kamyon evin birkaç metre önünde ters dönmüş bir şekilde durdu. Kaza sırasında kamyondan atlayan sürücü hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar olayı polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan kamyon sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza yerine gelen TEDAŞ ekipleri tedbir amaçlı elektriği kestikten sonra kamyonu düştüğü yerden kurtarma çalışmaları başlatıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kazaya şahit olan komşu Erdal Hamurcu olayı şöyle anlattı, "Evde oturuyordum, saat 11’e yakındı. Evin üzerine sanki uçak düştü gibi bir ses hissettim. Kıyamet gibi bir ses geldi. Çıktık baktık. Yük dolu kamyon elektrik direğine vuruyor ve direkle beraber aşağıya uçuyordu. Şoför yolun ortasındaydı. Araçta bir kişiydi. Şoförü konuşturmaya başladılar. Yerde yatıyordu. İlk önce ambulans geldi, sonra itfaiye, polis derken, sizler geldiniz. Araçta bir tek şoför varmış."

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