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  4. Sarıyer'de zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı

Sarıyer'de zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı

02.05.2022 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sarıyer'de zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıyer Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı bariyerlere çarparak alt yola devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan 2 polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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