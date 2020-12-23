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Sarız’da “Sosyal alandan uzaklaş, kitap pandemide en iyi arkadaş” projesi

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.12.2020 15:02 | Son Güncelleme

Sarız İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından pandemi döneminde hazırlanan ve finansmanı Sarız Kaymakamlığı ve Sarız Belediyesi tarafından karşılanacak olan ’Sosyal alandan uzaklaş, kitap pandemide en iyi arkadaş’ projesinin imzaları atıldı.Yeni öğretim programlarının kazanımlarına uygun olacak ve çalışma ile okumanın öğrencileri hayata hazırlayacağı ilkesinden yola çıkılarak hazırlanan ’Sosyal alandan uzaklaş, kitap pandemide en iyi arkadaş’ projesinin imzaları Sarız Kaymakamı İhsan Maskar, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak ve Sarız İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Tahtaoğlu tarafından atıldı.

Sarız’da “Sosyal alandan uzaklaş, kitap pandemide en iyi arkadaş” projesi

Sarız İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından pandemi döneminde hazırlanan ve finansmanı Sarız Kaymakamlığı ve Sarız Belediyesi tarafından karşılanacak olan ’Sosyal alandan uzaklaş, kitap pandemide en iyi arkadaş’ projesinin imzaları atıldı.
Yeni öğretim programlarının kazanımlarına uygun olacak ve çalışma ile okumanın öğrencileri hayata hazırlayacağı ilkesinden yola çıkılarak hazırlanan ’Sosyal alandan uzaklaş, kitap pandemide en iyi arkadaş’ projesinin imzaları Sarız Kaymakamı İhsan Maskar, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak ve Sarız İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Tahtaoğlu tarafından atıldı. Proje ile Sarız İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulacak komisyonlarca 8. ve 12. Sınıflara sınavlara yönelik kaynak kitapları ve okuma etkinliklerine uygun belirlenmiş kitaplardan öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmaları sağlanarak bireysel olarak her öğrencinin okuma kültürü ve alışkanlığı kazanmaları sağlanacak.
Konu ile ilgili açıklama yapan Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, “Uzaktan Eğitim Sürecinden çeşitli nedenlerle faydalanamayan veya kısmen mahrum kalan dezanavantajlı öğrencilerimize aile ortamında kitap okuma etkinlikleri düzenlenecek. Proje ile, okuyan, okuduğunu anlayan, gelecek kuşaklar için okumayı bir yaşam kültürü haline getiren sınavların ve akademik başarının temeli olan okuyan ve okuduğunu anlayan bir insan modeli oluşturulması hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz okuma yoluyla ailelerini de etkileyerek geleceğin okuyan nesilleri olan bir toplum yapısını okul dışı ortamlarda da kazandırabilen okuma alışkanlıkları ile gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecinden yoksun kaldığı zamanları okul yönetimleri ve ekiplerince planlanan zamanlarda okuma etkinlikleri gerçekleştirilecektir” dedi.

Sarız’da “Sosyal alandan uzaklaş, kitap pandemide en iyi arkadaş” projesi

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