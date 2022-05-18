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Şarkıcı Esma Er'den Murat Boz'a şoke eden 'çocuk' teklifi: "Biz de yapalım"

18.05.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Murat Boz geçtiğimiz günlerde yaptığı bebek paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Paylaşım sonrası Murat Boz'a birçok hayranı "Eline ne kadar yakışmış" ve "Keşke sen de artık baba olsan" gibi yorumlarda bulunmuşlardı. Yapılan paylaşım sonrası bir çarpıcı yorumda şarkıcı Esma Er'den geldi. Esma Er, Murat Boz'un fotoğrafının altına şoke eden bir teklifte bulunarak, "Biz de yapalım" dedi. Bu yorum sosyal medyada olay yarattı.

Şarkıcı Esma Er'den Murat Boz'a şoke eden 'çocuk' teklifi: "Biz de yapalım"

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren yakışıklı şarkıcı Murat Boz, geçtiğimiz günlerde yeğeni Pelin'le yaptığı paylaşımla olay yarattı. Takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulan fotoğrafa birçok kişi, "Gözleri sana benziyor" ve "Bir insanın eline bebek bu kadar mı yakışır" gibi yorumlarda bulundu.

murat bozz

ŞARKICI ESMA ER'DEN ŞOKE EDEN TEKLİF

Murat Boz'un paylaştığı fotoğrafa gelen bir başka yorum ise herkesi şaşkına çevirdi. Aynı camiadan olan ve Murat Boz'un arkadaşı olan Esma Er, "Biz de yapalım" yorumuyla dikkatleri üzerine topladı.

murat-boz

Bu yorum sosyal medyada olay olurken birçok kişi Esma Er'in kim olduğunu merak etmeye başladı.

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Esma Er, 25 Ağustos 1982'de İstanbul'da doğdu. Müzikal kariyeri TRT İstanbul Radyosu Batı Müzik Korosu'nda solist olarak başladı.

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İlk albümünü 2008 yılında "Kimi Kimi" ismiyle yayımladı. 2012 yılında "No 2" adlı single çalışması piyasaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Murat Boz
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