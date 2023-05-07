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Şarkıcı Hatice 'İlk turda bitecek' diyerek cumhurbaşkanı adayını duyurdu

07.05.2023 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı günler kala sosyal medyada paylaşım yapan şarkıcı Hatice gündem oldu. Şarkıcı Hatice Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı ve nedenlerini de paylaştı.

Şarkıcı Hatice 'İlk turda bitecek' diyerek cumhurbaşkanı adayını duyurdu

Siyaset dünyasında yaşanan her gelişmenin yakından takip edildiği günlerde seçim için geri sayım başladı.

Pek çok ünlü isim gibi sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı Hatice de desteklediği cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

''İnanıyorum ki ilk turda bitecek bu iş' sözleriyle desteklediği ismi açıklayan şarkıcı Hatice sosyal medyada gündem oldu.

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"ALEVİYİM VE GURUR DUYUYORUM"

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Hatice, "Neden mi CHP? Bizde imamlık var, bizde dürüstlük var, bizde paylaşmak var, bizde irade var, bizde inanç var, bizde merhamet, vicdan var, koltuk sevdası değil halka sevdamız var. Aleviyim ve gurur duyuyorum seninle sayın Cumhurbaşkanım Bay Kemal. İnanıyorum ki ilk turda bitecek bu iş" ifadelerini kullandı.


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seçim Hatice sosyal medya

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