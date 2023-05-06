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Şarkılar Bizi Söyler konuğu Saba Tümer kimdir, kaç yaşında ve nereli? Verdiği kilolarla dikkat çeken Saba Tümer Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor!

06.05.2023 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü televizyoncu Saba Tümer, bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu olacak. Bir süredir televizyon ekranlarına ara veren Tümer, uzun aradan sonra izleyiciyle buluşacak. Programa konuk olmasıyla, ünlü isim ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kullanıcılar, Saba Tümer'in yaşı ve evlenip evlenmediğini araştırıyor. Peki, Şarkılar Bizi Söyler konuğu Saba Tümer kimdir, kaç yaşında ve nereli? Verdiği kilolarla dikkat çeken Saba Tümer Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor.

Şarkılar Bizi Söyler konuğu Saba Tümer kimdir, kaç yaşında ve nereli? Verdiği kilolarla dikkat çeken Saba Tümer Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor!

Saba Tümer bugün yeni bölümüyle ekrana gelecek olan Şarkılar Bizi Söyler Programının konukları arasında yer alıyor. Eğlenceli kişiliğiyle tanınan sunucunun hayatı da merak ediliyor. Yaptığı programlarla adından sıkça bahsettiren Saba Tümer, verdiği kilolarla da oldukça konuşuluyor. İşte Şarkılar Bizi Söyler konuğu Saba Tümer ile ilgili detaylar...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUĞU SABA TÜMER KİMDİR?

1970 yılında İzmir'de dünyaya gelen Saba Tümer, Özel İzmir Fatih Lisesi'nden mezun olduktan sonra Üniversite eğitimini Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde tamamlamıştır. Okulu bitirdikten sonra bir dönem diksiyon dersleri alan Saba Tümer, bir süre Ege TV'de çalıştıktan sonra NTV'ye geçiş yapmış ve burada geniş kitleler tarafından tanınmıştır. 1997 yılında girdiği NTV'de yaklaşık beş yıl boyunca haber sunuculuğu yaptı. Ayrıca bu dönemde "Nstyle" dergisinde yazarlıkta yapmıştır.

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Saba Tümer’in NTV’den sonraki durağı Reha Muhtar’ın yönetimindeki Show TV oldu. Show TV'de dış haber sorumlusu olarak çalıştı, bu görevi SKYTURK’te Serdar Akinan ile beraber sunduğu "Ne Var Ne Yok" adlı program izledi

SKYTURK’ten sonra tekrar Show TV'ye dönerek, "Saba Tümer İle Bu Gece" adlı programı sundu; bir yandan da Okan Bayülgen ile "Haber Makinası" adlı programda yer alıyordu. Aynı günlerde köşe yazarı Pakize Suda ile Star TV'de "Lütfen bu konuya girmeyelim" isimli kadın programını sundu.

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Sonraki dönemde yine Show TV'de Cem Özer ile "Haberiniz Var Mı?" adlı programı sundu. Bu programın kısa sürede bitmesinin ardından bir yıl boyunca ekranlardan uzak kalan Saba Tümer, 31 Mart 2008 tarihinde, HaberTürk kanalında, "Saba Tümer İle Bu Gece" adlı programı sunmaya başladı. Saba Tümer, Tv8 ekranlarında "Saba ile Oyuna Geldik" adlı programın sunuculuğunu üstlendi.

KİLOLARIYLA GÜNDEMDE

Saba Tümer, son dönemde verdiği kilolar ile oldukça konuşuluyor. Kısa sürede oldukça zayıflayan ünlü televizyoncu, yeni haliyle bir hayli dikkat çekiyor.

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