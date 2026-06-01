MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Konseri olay olmuştu: Travis Scott'a suç duyurusu! Gerçekten Travis miydi?

İstanbul'da düzenlenen Travis Scott etkinliği yargıya taşındı. Ünlü rapçinin sahnede yaklaşık 20 dakika kalması sonrası bir vatandaş "dolandırıcılık" iddiasıyla suç duyurusunda bulunurken, organizatör firma etkinliğin bir konser değil, özel deneyim gecesi olarak planlandığını açıkladı.

Konseri olay olmuştu: Travis Scott'a suç duyurusu! Gerçekten Travis miydi?
Çiğdem Berfin Sevinç

Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott'ın İstanbul'daki etkinliği tartışma yarattı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre, etkinlikte Travis Scott'ın yaklaşık 20 dakika sahnede kalması nedeniyle bir vatandaş İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre vatandaş, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne giderek organizasyonla ilgili "dolandırıcılık" suçlamasında bulundu. Şikayetin, etkinliğin beklentileri karşılamadığı ve katılımcılara sunulan içerikle ilgili olduğu öğrenildi.

Konseri olay olmuştu: Travis Scott a suç duyurusu! Gerçekten Travis miydi? 1

ORGANİZATÖRDEN AÇIKLAMA GELDİ

Tartışmaların ardından etkinliği düzenleyen şirketin kurucusu Taylan Özcan konuya ilişkin açıklama yaptı. Özcan, kamuoyunda "konser" olarak değerlendirilen organizasyonun aslında klasik bir konser formatında planlanmadığını belirtti.

Açıklamada, etkinliğin en başından itibaren Travis Scott'ın hayranlarıyla aynı atmosferi paylaşacağı özel bir deneyim gecesi olarak kurgulandığı, bilet alan katılımcılara da bunun bir konser değil, "Hosted by Travis Scott" konseptinde bir etkinlik olarak duyurulduğu ifade edildi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Konseri olay olmuştu: Travis Scott a suç duyurusu! Gerçekten Travis miydi? 2

"YAKLAŞIK 1 SAAT EV SAHİPLİĞİ YAPTI"

Organizatör tarafından yapılan açıklamaya göre Travis Scott gece boyunca etkinlik alanında bulundu, yaklaşık 1 saat boyunca organizasyona ev sahipliği yaptı ve ardından yaklaşık 20 dakikalık canlı performans sergiledi.

TemaCC cephesi, yaşanan organizasyonun geleneksel bir konserden çok özel bir buluşma ve deneyim etkinliği olduğunu savunurken, etkinliğin uluslararası konseptlere uygun şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'110 milyon TL'ye villa aldı' denmişti! Gerçeği açıkladı'110 milyon TL'ye villa aldı' denmişti! Gerçeği açıkladı
Sakallarını kesti! Son haline yorum yağdıSakallarını kesti! Son haline yorum yağdı

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İstanbul Travis Scott organizasyon rapçi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli’deki facia 'geliyorum’ demiş

Denizli’deki facia 'geliyorum’ demiş

İzmir'de operasyon: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman gözaltına alındı!

İzmir'de operasyon: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman gözaltına alındı!

Osimhen'den gece açıklama gelmişti! Peşindeki takım orta çıktı: Teklif yapacaklar

Osimhen'den gece açıklama gelmişti! Peşindeki takım orta çıktı: Teklif yapacaklar

Dünyaca ünlü şarkıcı İstanbul sahnesinde yüzünü göstermedi! Tepki yağdı

Dünyaca ünlü şarkıcı İstanbul sahnesinde yüzünü göstermedi! Tepki yağdı

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Memur ve emekli zammı son tablo: Kulis bilgisi verdi 'Mesaj net'

Memur ve emekli zammı son tablo: Kulis bilgisi verdi 'Mesaj net'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.