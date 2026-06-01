Konseri olay olmuştu: Travis Scott'a suç duyurusu! Gerçekten Travis miydi?

Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott'ın İstanbul'daki etkinliği tartışma yarattı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre, etkinlikte Travis Scott'ın yaklaşık 20 dakika sahnede kalması nedeniyle bir vatandaş İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre vatandaş, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne giderek organizasyonla ilgili "dolandırıcılık" suçlamasında bulundu. Şikayetin, etkinliğin beklentileri karşılamadığı ve katılımcılara sunulan içerikle ilgili olduğu öğrenildi.

ORGANİZATÖRDEN AÇIKLAMA GELDİ

Tartışmaların ardından etkinliği düzenleyen şirketin kurucusu Taylan Özcan konuya ilişkin açıklama yaptı. Özcan, kamuoyunda "konser" olarak değerlendirilen organizasyonun aslında klasik bir konser formatında planlanmadığını belirtti.

Açıklamada, etkinliğin en başından itibaren Travis Scott'ın hayranlarıyla aynı atmosferi paylaşacağı özel bir deneyim gecesi olarak kurgulandığı, bilet alan katılımcılara da bunun bir konser değil, "Hosted by Travis Scott" konseptinde bir etkinlik olarak duyurulduğu ifade edildi.

"YAKLAŞIK 1 SAAT EV SAHİPLİĞİ YAPTI"

Organizatör tarafından yapılan açıklamaya göre Travis Scott gece boyunca etkinlik alanında bulundu, yaklaşık 1 saat boyunca organizasyona ev sahipliği yaptı ve ardından yaklaşık 20 dakikalık canlı performans sergiledi.

TemaCC cephesi, yaşanan organizasyonun geleneksel bir konserden çok özel bir buluşma ve deneyim etkinliği olduğunu savunurken, etkinliğin uluslararası konseptlere uygun şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.