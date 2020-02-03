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Şarköy’de camiye koşan tüm çocuklar ödüllendirildi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 03.02.2020 15:35 | Son Güncelleme

Tekirdağ Şarköy’de “Camiye Koşuyoruz Namazla Buluşuyoruz” projesi kapsamında ödül ve kapanış programı düzenlendi.Diyanet İşleri Başkanlığı’nca öğrencilerin 15 günlük yarıyıl tatili döneminde cami ile bağlarının kurulmasını sağlamak, cami ve cemaat alışkanlığı kazandırmak amacıyla "Camiye Koşuyoruz, Namazla Buluşuyoruz" adlı program başlatılmıştı.Bu kapsamda Gazi Süleyman Paşa Camii’nde düzenlenen Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ödül ve kapanış programına İlçe Müftüsü Menderes Karapunar, Din görevlileri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.İlçe Müftüsü Menderes Karapunar’ın öğle namazını müteakip yaptığı sohbetin ardından Gazi Süleyman Paşa Camii ve Kebir Camii’nde “Camiye Koşuyoruz Namazla Buluşuyoruz” projesi kapsamında camiye koşan ilkokul ve ortaokul kategorilerinde dereceye giren ilk üç öğrenciye ve katılım sağlayan tüm öğrencilere ödülleri takdim edildi.Gazi Süleyman Paşa Camii’nde düzenlenen program yapılan ikramın ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Şarköy’de camiye koşan tüm çocuklar ödüllendirildi

Tekirdağ Şarköy’de “Camiye Koşuyoruz Namazla Buluşuyoruz” projesi kapsamında ödül ve kapanış programı düzenlendi.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nca öğrencilerin 15 günlük yarıyıl tatili döneminde cami ile bağlarının kurulmasını sağlamak, cami ve cemaat alışkanlığı kazandırmak amacıyla "Camiye Koşuyoruz, Namazla Buluşuyoruz" adlı program başlatılmıştı.
Bu kapsamda Gazi Süleyman Paşa Camii’nde düzenlenen Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ödül ve kapanış programına İlçe Müftüsü Menderes Karapunar, Din görevlileri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.
İlçe Müftüsü Menderes Karapunar’ın öğle namazını müteakip yaptığı sohbetin ardından Gazi Süleyman Paşa Camii ve Kebir Camii’nde “Camiye Koşuyoruz Namazla Buluşuyoruz” projesi kapsamında camiye koşan ilkokul ve ortaokul kategorilerinde dereceye giren ilk üç öğrenciye ve katılım sağlayan tüm öğrencilere ödülleri takdim edildi.
Gazi Süleyman Paşa Camii’nde düzenlenen program yapılan ikramın ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Şarköy’de camiye koşan tüm çocuklar ödüllendirildi

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Tekirdağ Namaz Vakitleri 3 Şubat Pazartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:12
Öğle
13:29
İkindi
16:10
Akşam
18:35
Yatsı
19:57

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Limon Eczanesi
Cerkezkoy
Altınok Eczanesi
Corlu
Eda Eczanesi
Corlu
Fatih Eczanesi
Hayrabolu
Balcı Eczanesi
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