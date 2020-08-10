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Saruhanlı Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına süt dağıtacak

MANİSA HABERLERİ  | 10.08.2020 10:17 | Son Güncelleme

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 2-3 yaş arasında çocuğu bulunan ve ihtiyaç sahibi olan ailelere Saruhanlı Belediyesi tarafından her ay 4 litre süt dağıtılacak.Saruhanlı Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zeki Bilgin’in başkanlığında, ilçedeki Serdar Yaralı Kültür Merkezinde yapıldı.Her hafta bir litre sütToplantıda, Saruhanlı Belediyesi’nin Tarımsal Kalkınma Süt Kooperatifleri ve Birliklerinden süt satın alabilmesi ilişkin ile protokol yapabilmesi için Belediye Başkanı Zeki Bilgin’e yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.Başkan Bilgin, bu konuda yaptığı açıklamada, "Sosyal Belediyecilik etkinliklerimize bir yenisini daha ekliyoruz.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 2-3 yaş arasında çocuğu bulunan ve ihtiyaç sahibi olan ailelere Saruhanlı Belediyesi tarafından her ay 4 litre süt dağıtılacak.
Saruhanlı Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zeki Bilgin’in başkanlığında, ilçedeki Serdar Yaralı Kültür Merkezinde yapıldı.

Her hafta bir litre süt
Toplantıda, Saruhanlı Belediyesi’nin Tarımsal Kalkınma Süt Kooperatifleri ve Birliklerinden süt satın alabilmesi ilişkin ile protokol yapabilmesi için Belediye Başkanı Zeki Bilgin’e yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
Başkan Bilgin, bu konuda yaptığı açıklamada, "Sosyal Belediyecilik etkinliklerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına haftada 1 litre olmak üzere ayda 4 litre süt dağıtacağız. Böylelikle aynı zamanda sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlayacağız. Hayırlı olsun." dedi.

Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına 15 adet motosiklet
Toplantıda ayrıca belediyeye 15 adet motosiklet alınması ve bu motosikletlerin ihtiyaç halinde Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’na tahsis edilebilmesine yönelik protokol yapılabilmesi amacıyla Belediye Başkanı Zeki Bilgin’e yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı diğer gündem maddelerinin görüşülüp oylanması ile sona erdi.
Başkan Bilgin, Saruhanlı’nın gelişmesi, vatandaşların huzur ve refahı adına alınan kararların hayırlı olmasını diledi.

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