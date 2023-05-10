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Şasi numarası değiştiren otomobil çetesine 6 tutuklama

10.05.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da otomobillerin motor şasi numaralarını, çalıntı veya hacizli otomobillere basarak piyasaya sürmeye çalıştığı öne sürülerek yakalanan 24 şüpheliden, aralarında çete liderinin de olduğu 6’sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hurda otomobillerin motor şasi numaralarını, çalıntı veya hacizli otomobillere basarak piyasaya sürmeye çalışan şebekeyi, 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından deşifre etti. Liderliğini çiftçi M.A.’nın (37) yaptığı öne sürülen şebekenin, Mersin’in Tarsus ilçesinde kurdukları atölyelerde şasi numarası değiştirme işlemi yaptığı belirlendi. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, Adana merkezli Şanlıurfa, Mardin, Konya, Hatay ve Mersin’de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda M.A.’nın da aralarında bulunduğu 5’i kadın, 24 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise şasi numaraları değiştirilmiş piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan 71 otomobil ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 12’si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında çete lideri M.A.’nın da bulunduğu 12 kişi adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin ifadelerinde, “M.A. para karşılığında vekaletlerimizi alıyordu. Önceden bunun için kişi başı 300 lira verirken son dönemde enflasyon arttığı için ödemeyi 1000 liraya çıkarmıştı” dediği öğrenildi.
Nöbetçi hakimlik karşısına çıkarılan şüphelilerden 6’sı adli kontrolle serbest kalırken, M.A’.nın da aralarında bulunduğu 6 şahıs tutuklandı.

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