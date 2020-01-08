YURTHABER
  4. SASKİ ekipleri Kaynarca ve Ferizli’de sahadaydı

SASKİ ekipleri Kaynarca ve Ferizli’de sahadaydı

SAKARYA HABERLERİ  | 08.01.2020 16:13 | Son Güncelleme

SASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada 24 saatlik zaman diliminde Kaynarca’da metrekareye 59 kilogram, Ferizli’de ise 56 kilogram yağış düştüğü, SASKİ ekiplerinin gerekli müdahaleleri gerçekleştirdiği ifade edildi.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından etkili yağışlar karşısında gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor.

SASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada 24 saatlik zaman diliminde Kaynarca’da metrekareye 59 kilogram, Ferizli’de ise 56 kilogram yağış düştüğü, SASKİ ekiplerinin gerekli müdahaleleri gerçekleştirdiği ifade edildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından etkili yağışlar karşısında gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda bir buçuk yıl önce ciddi bir sel felaketinin yaşandığı Kaynarca ile Ferizli’de SASKİ ekipleri sahadaydı.
Konuya ilişkin olarak SASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre 7 Ocak Salı günü saat 09.00 ile 8 Ocak Çarşamba günü saat 09.00 arasındaki 24 saatlik zaman diliminde Kaynarca’da metrekareye 59 kilogram, Ferizli’de ise 56 kilogram yağış düştüğü tespit edilmiştir. Ekiplerimiz iki ilçede yaşanan sorunlara toplam 8 ekip, 3 vidanjör, 6 iş makinesi, 2 kanal aracı ve 41 personelle müdahale etmiştir. Selin taşıdığı malzemelerle taşkın yaşanma riski olan derelerde malzemeler temizlenmiştir. Yaşanabilecek sorunlara karşı günün her anı hem Kaynarca ve Ferizli’de, hem şehir merkezinde, hem de diğer ilçelerimizde ekiplerimiz hazır kıta beklemektedir. Vatandaşlarımız yaşanabilecek sorunlara yönelik olarak Alo 185 Çağrı Merkezimiz üzerinden 24 saat kurumumuza ulaşabilirler” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...
Yağış sonrası çöken yola belediye ekipleri müdahale ediyorYağış sonrası çöken yola belediye ekipleri müdahale ediyor
SAKBİS’e 8 ayda 8 bin 200 kişi abone olduSAKBİS’e 8 ayda 8 bin 200 kişi abone oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Sakarya Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:45
Sabah
08:16
Öğle
13:10
İkindi
15:32
Akşam
17:54
Yatsı
19:19

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Dilek Eczanesi
Yenikent
Erenler Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Tunçbilek Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Akyazi
Balaban Eczanesi
Arifiye
Üstün Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Yüce, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezini ziyaret etti

Başkan Yüce, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezini ziyaret etti

Başkan Yüce, Süt54’ün açılışını gerçekleştirdi

Başkan Yüce, Süt54’ün açılışını gerçekleştirdi

Başkan Yüce: “Yazlık Caddesi’nin tamamı duble olacak”

Başkan Yüce: “Yazlık Caddesi’nin tamamı duble olacak”

SASGEM konferansının konuğu Lütfi Bergen oldu

SASGEM konferansının konuğu Lütfi Bergen oldu

Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.