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SASKİ’den 42 mahallenin içme suyuna köklü çözüm

SAMSUN HABERLERİ  | 05.07.2020 12:36 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde bulunan 42 mahallenin su ihtiyacını karşılayan Nebiyan İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni yeniliyor.SASKİ tarafından şehir genelinde yapılan çalışmalarla mevcut sorunların giderilmesi ve uzun yıllar boyunca içme suyu ve kanalizasyon sorunu yaşanmaması hedefleniyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde bulunan 42 mahallenin su ihtiyacını karşılayan Nebiyan İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni yeniliyor.
SASKİ tarafından şehir genelinde yapılan çalışmalarla mevcut sorunların giderilmesi ve uzun yıllar boyunca içme suyu ve kanalizasyon sorunu yaşanmaması hedefleniyor. Vatandaşların kaliteli içme suyuna ve kanalizasyon altyapısına ulaşması için çalışmalarını sürdüren SASKİ, Nebiyan İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde yapılacak yenileme çalışmalarıyla birlikte bölgede yaşanabilecek içme suyu sıkıntılarını kökten çözecek. Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde 42 mahallenin su ihtiyacını karşılayan Nebiyan İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde gerçekleştirilen yenileme çalışmaları sürüyor. Yapılan çalışmalarla birlikte tesiste üretilen içme suyu miktarı artacak.

“Önümüzdeki yıllarda su sorununu konuşmuyor olacağız”
Samsun’un 17 ilçesinde aktif olarak içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarının yürütüldüğünü belirten SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız, su sorununun çözümünde etkili adımlar attıklarını belirterek, “Samsun’da içme suyu sorununu tam anlamıyla ortadan kaldırmak için çaba sarf ediyoruz. Arıtma tesislerimize yenilerini ekliyor, eski tesislerimizde tadilat çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Yapacağımız çalışmalar kapsamında önümüzdeki yıllarda Samsun’da içme suyu sorununu artık konuşmuyor olacağız. Başkanımız Mustafa Demir’in de belirttiği üzere bu yıl 170 mahallemizdeki içme suyu sıkıntısını gidereceğiz. Önümüzdeki yılda 70 civarı mahallede çalışma yaparak kaliteli içme suyunu vatandaşımıza ulaştıracağız” dedi.

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