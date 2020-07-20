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Sason MYO yeni binasında faaliyetlerine başladı

BATMAN HABERLERİ  | 20.07.2020 17:27 | Son Güncelleme

Batman Üniversitesi Sason Meslek Yüksekokulu, Aşağı Mahalledeki yeni binasında faaliyetlerine başladı.Yaklaşık iki yıl önce Sason Halk Eğitim Merkezi binasında faaliyetlerine başlayan Batman Üniversitesi Sason Meslek Yüksekokulu, kendisine ait yeni yapılan prefabrik binadaki yerine taşındı.

Batman Üniversitesi Sason Meslek Yüksekokulu, Aşağı Mahalledeki yeni binasında faaliyetlerine başladı.
Yaklaşık iki yıl önce Sason Halk Eğitim Merkezi binasında faaliyetlerine başlayan Batman Üniversitesi Sason Meslek Yüksekokulu, kendisine ait yeni yapılan prefabrik binadaki yerine taşındı. Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ile beraberindekiler, Sason Meslek Yüksekokulu Müdürü öğretim üyesi Dr. Selçuk Kuru’yu ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Üniversitenin yeni yerinde daha faydalı işler yapacağını ifade eden Dr. Selçuk Kuru, Sason’un tarım faaliyetlerinde vatandaşların daha kaliteli ürün alma ve rekolteyi artırma işlerinde yardımcı olabileceklerini ifade ederek, üreticilerin her zaman üniversiteyi ziyaret edebileceğini söyledi. Sason halkının yardımsever ve konuksever olduğunu ifade eden Kuru, şehit yakınlarının ziyaretlerinden memnun olduğunu ifade ederek, yeni tercih döneminde Sason Meslek Yüksekokulunu tercih eden bütün öğrencilere her türlü kolaylığı sağlayacaklarını ifade etti.

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