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Sason polisi çocukların bayramını kutladı

BATMAN HABERLERİ  | 23.04.2020 11:42 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesinde, korona virüs nedeniyle evden çıkmaları kısıtlanan çocukları ziyaret eden polis ekipleri, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.Korona virüs salgını nedeniyle okullarda kutlamaları iptal edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100’üncü yılında dışarı çıkmaları kısıtlanan çocuklar, bayramlarını evde hazırladıkları çeşitli etkinliklerle kutladı.

Batman’ın Sason ilçesinde, korona virüs nedeniyle evden çıkmaları kısıtlanan çocukları ziyaret eden polis ekipleri, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.
Korona virüs salgını nedeniyle okullarda kutlamaları iptal edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100’üncü yılında dışarı çıkmaları kısıtlanan çocuklar, bayramlarını evde hazırladıkları çeşitli etkinliklerle kutladı. Sason’da evde hazırladıkları etkinliklerle bayramlarını kutlayan çocukları ziyaret eden polis ekipleri, çocuklara hazırladıkları hediye paketini vererek bayramlarını kutladı.
Aldıkları hediyelerden sevinçleri gözlerinden okunan çocuklar da polis ağabeylerine teşekkür ederek, yaptıkları süslemeleri gösterdi.

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