YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Sason’da iş adamları ve esnaftan karakol komutanına ziyaret

Sason’da iş adamları ve esnaftan karakol komutanına ziyaret

BATMAN HABERLERİ  | 14.06.2020 17:09 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten iş adamları ile esnaf, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181.

Sason’da iş adamları ve esnaftan karakol komutanına ziyaret

Batman’ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten iş adamları ile esnaf, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü kapsamında Sason İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Kurnaz’ı ziyaret etti.
Sasonlu iş adamlarından Cuma Ağaya ve esnaf, Sason İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Kurnaz’ı Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kapsamında ziyaret etti. Burada konuşan iş adamı Ağaya, Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ağaya, "Jandarmamız Sason’da başarılı operasyonlara imza atıyor. Jandarma yurdumuzun her köşesinde olduğu gibi Sason’da da huzur ve güven ortamının oluşmasında büyük pay sahibidir" dedi.
Kurnaz ise iş adamları ve esnafa ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDamla Ersubaşı'dan üçüncü çocuk açıklamasıDamla Ersubaşı'dan üçüncü çocuk açıklaması
Sıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladıSıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir’deki kazada bir kişi öldü

Balıkesir’deki kazada bir kişi öldü

Taziyeden dönen kişide korona virüs tespit edilince mahalle karantinaya alındı

Taziyeden dönen kişide korona virüs tespit edilince mahalle karantinaya alındı

Sağlık Müdürü Yemenici aşı uygulamalarında yapılan değişiklikleri anlattı

Sağlık Müdürü Yemenici aşı uygulamalarında yapılan değişiklikleri anlattı

Konya’da zehirli üçgen başlı yılan görüldü

Konya’da zehirli üçgen başlı yılan görüldü

Iraklı model Hikmat Kucher giyim mağazası ile tekstil işine giriyor

Iraklı model Hikmat Kucher giyim mağazası ile tekstil işine giriyor

Bağ evinde silah ele geçirildi

Bağ evinde silah ele geçirildi

Batman Namaz Vakitleri 14 Haziran Pazar

İmsak
02:58
Sabah
04:46
Öğle
12:21
İkindi
16:14
Akşam
19:46
Yatsı
21:26

Batman Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Pazar

Arda Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Merkez
Hacettepe Eczanesi
Merkez
Yakut Eczanesi
Merkez
Vefa Eczanesi
Gercus
Mansur Eczanesi
Kozluk
Uğur Eczanesi
Sason
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Batman’da “t” Plaka İhalesi Yapılacak

Batman’da “t” Plaka İhalesi Yapılacak

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

PKK'lı genç kızdan şok itiraf!

PKK'lı genç kızdan şok itiraf!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.