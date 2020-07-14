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Sason’da koza yetiştiricileri bir ayda 400 bin lira kazanç sağladı

BATMAN HABERLERİ  | 14.07.2020 16:51 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesinde ipek böceği yetiştiriciliği ile uğraşan 70 aile, 30 günde 7 ton koza elde ederek 400 bin lira kazanç sağladı.Sason’da yüksek kazancı olan koza hasadının bu yıl sona erdiğini ifade eden Batman Koza Birlik Başkanı Mehmet Zülküf Aktaş, kısa sürede yüksek kar sağlayan ipek böceği yetiştiriciliğinin her geçen yıl daha da yaygınlaştığı Batman’ın Sason ilçesinde, bu yıl yetiştiricilik yapan 70 ailenin bir ayda 7 ton koza elde ederek, 400 bin lira kazanç sağladığını ifade etti.

Batman’ın Sason ilçesinde ipek böceği yetiştiriciliği ile uğraşan 70 aile, 30 günde 7 ton koza elde ederek 400 bin lira kazanç sağladı.
Sason’da yüksek kazancı olan koza hasadının bu yıl sona erdiğini ifade eden Batman Koza Birlik Başkanı Mehmet Zülküf Aktaş, kısa sürede yüksek kar sağlayan ipek böceği yetiştiriciliğinin her geçen yıl daha da yaygınlaştığı Batman’ın Sason ilçesinde, bu yıl yetiştiricilik yapan 70 ailenin bir ayda 7 ton koza elde ederek, 400 bin lira kazanç sağladığını ifade etti. Aktaş, "2009’da 3 aileyle deneme amaçlı ilçede başladığımız ipek böceği yetiştiriciliğini, devletin destek sağlamasıyla her geçen yıl daha da yaygınlaştırarak bu yıl ilçede 70 aileye kazanç kapısı oldu. Kısa sürede çok iyi kazancı olan kozanın toplam bakım süreci 30 gündür. Biz ilçede kaymakamlığımızın desteği ile bu yıl 70 ailemiz ile birlikte yetiştirdiğimiz ipek böceklerinden elde ettiğimiz kozaları toplayarak Bursa’da bulunan Koza Birlik Başkanlığına göndererek satışa sunduk. Sason’da elde ettiğimiz 7 ton koza yaklaşık 400 bin lira tuttu. Bu miktar üreticilerimiz için çok iyi bir gelir oldu. Önümüzdeki yıllarda hedefimiz Batman ve çevre illerinin tamamında ipek böceği yetiştiriciliğini yayarak buradaki vatandaşlarımıza yeni bir gelir kapısı aralamaktır. İnşallah devletimizin desteği ile bu amacımıza ulaşıp atalarımızın mesleği olan ipek böceği yetiştiriciliğini tekrar canlandırmayı başarırız" dedi.

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Batman Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:14
Sabah
04:58
Öğle
12:26
İkindi
16:19
Akşam
19:45
Yatsı
21:21

Batman Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Burak Eczanesi
Merkez
Doğan Eczanesi
Merkez
Yalçın Eczanesi
Merkez
Vefa Eczanesi
Gercus
Rojda Eczanesi
Kozluk
Erdem Eczanesi
Sason
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