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  4. Sason’daki 4 noktada karantina uygulaması sona erdi

Sason’daki 4 noktada karantina uygulaması sona erdi

BATMAN HABERLERİ  | 27.04.2020 17:36 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesine bağlı İncesu köyü Ağımlar mezraasında ve ilçe merkezinde 3 ayrı adreste uygulanan karantina sona erdi.Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada İncesu köyü Ağımlar mezrasında ve ilçe merkezinde 3 ayrı adreste korona virüs salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27.

Batman’ın Sason ilçesine bağlı İncesu köyü Ağımlar mezraasında ve ilçe merkezinde 3 ayrı adreste uygulanan karantina sona erdi.
Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada İncesu köyü Ağımlar mezrasında ve ilçe merkezinde 3 ayrı adreste korona virüs salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar alınan karantina uygulamasının kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, "İncesu köyü Ağımlar mezraasında ve ilçe merkezinde 3 ayrı adreste korona virüs salgının kontrolü amacıyla, karantina altında bulunanlara yapılan sağlık kontrolünde, olumsuz bir durum yaşanmadığı için karantina uygulamasına son verildi. Tüm vatandaşlarımızın kendi ikametlerinde kalmaları, çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir" denildi.

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Akşam
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Yatsı
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Batman Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Pazartesi

Emre Eczanesi
Merkez
Erken Eczanesi
Merkez
Rezan Eczanesi
Merkez
Vefa Eczanesi
Gercus
Kozluk Eczanesi
Kozluk
Erdem Eczanesi
Sason
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