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Satışa hazır uyuşturucu paketleri ile yakalanan şahsa adli kontrol

SAMSUN HABERLERİ  | 22.11.2020 22:05 | Son Güncelleme

Samsun’da satışa hazır uyuşturucu paketleri ile yakalanan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi.

Satışa hazır uyuşturucu paketleri ile yakalanan şahsa adli kontrol

Samsun’da satışa hazır uyuşturucu paketleri ile yakalanan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen C.B. isimli şahsı yanında bulunan 1 kişi ile birlikte satışa hazır vaziyette 9 paket halinde toplam 3,09 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakaladı. C.B. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen C.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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