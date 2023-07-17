YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. ’Satmıyorum kullanıyorum’ diyen uyuşturucu taciri tutuklandı

’Satmıyorum kullanıyorum’ diyen uyuşturucu taciri tutuklandı

17.07.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da uyuşturucu sattığı öne sürülen ve adresinde 840 gram esrar ile 45 kök Hint keneviri ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Seyhan ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesi’nde bir kişinin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adrese baskın yaparak, Osman Mert Ö.’yü yakaladı. Yapılan aramada ise 840 gram esrar ve 45 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Osman Mert Ö. sorgusunda, satmak için değil kullanmak için esrar ve Hint keneviri bulundurduğunu öne sürdü.

Şüpheli, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sevgilisine çarpan yaşlı adamı bıçaklayan kişi adliyeye sevk edildiSevgilisine çarpan yaşlı adamı bıçaklayan kişi adliyeye sevk edildi
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 17 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:44
Sabah
05:25
Öğle
12:50
İkindi
16:40
Akşam
20:05
Yatsı
21:38

Adana Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Pazartesi

Yeni ardiç eczanesi
Seyhan
Şahin eczanesi
Pozanti
Yeni karaisali eczanesi
Karaisali
Görkem eczanesi
Seyhan
Yeni çamlica eczanesi
Yuregir
Özen eczanesi
Seyhan
Nazli eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tansiyon yükseldi! Kocasının cinsel organını eliyle koparttı

Tansiyon yükseldi! Kocasının cinsel organını eliyle koparttı

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Tatili resmen kabusa döndü! “Hava bulutlu” dedi, hastanelik oldu

Tatili resmen kabusa döndü! “Hava bulutlu” dedi, hastanelik oldu

90'lara damga vuran Vj Bülent son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etmişti

90'lara damga vuran Vj Bülent son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etmişti

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.