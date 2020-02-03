SAÜ’de bahar dönemi başladı

Sakarya Üniversitesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi başladı.

SAÜ 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders kayıtları, 27 Ocak Pazartesi ve 2 Şubat Pazar günleri arasında tamamlandı. Bahar Dönemi ders kayıtları sonucu toplam 36 bin 596 öğrenci, öğrencilerin yüzde 72’si derse yazılma işlemlerini tamamladı. Farklı nedenlerle derse yazılamayan öğrenciler için mazeretli yazılmalar 3-7 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak. Normal kayıtların tamamlanmasıyla birlikte kayıtlarını çeşitli nedenlerle yapamayan öğrenciler, ‘mazeretli yazılma’ döneminde ders kayıtlarını yapabilecekler.



