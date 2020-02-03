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SAÜ’de bahar dönemi başladı

SAKARYA HABERLERİ  | 03.02.2020 18:07 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi başladı.SAÜ 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders kayıtları, 27 Ocak Pazartesi ve 2 Şubat Pazar günleri arasında tamamlandı.

SAÜ’de bahar dönemi başladı

Sakarya Üniversitesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi başladı.
SAÜ 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders kayıtları, 27 Ocak Pazartesi ve 2 Şubat Pazar günleri arasında tamamlandı. Bahar Dönemi ders kayıtları sonucu toplam 36 bin 596 öğrenci, öğrencilerin yüzde 72’si derse yazılma işlemlerini tamamladı. Farklı nedenlerle derse yazılamayan öğrenciler için mazeretli yazılmalar 3-7 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak. Normal kayıtların tamamlanmasıyla birlikte kayıtlarını çeşitli nedenlerle yapamayan öğrenciler, ‘mazeretli yazılma’ döneminde ders kayıtlarını yapabilecekler.

SAÜ’de bahar dönemi başladı

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İmsak
06:34
Sabah
08:00
Öğle
13:17
İkindi
15:58
Akşam
18:24
Yatsı
19:45

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Betül Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Merkez
İlim Eczanesi
Yenikent
Turhan Eczanesi
Merkez
Türkdoğdu Eczanesi
Akyazi
Başar Eczanesi
Arifiye
Zeynep Eczanesi
Ferizli
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