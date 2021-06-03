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Savaşçı dizisinde sona gelindi! Savaşçı ne zaman final yapacak?

03.06.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk olarak 2017 yılında izleyici karşısına çıkan fenomen dizi Savaşçı, verdiği aranın ardından Fox TV ekranlarında tekrar izleyici karşısına çıktı. Gerek oyuncu kadrosu gerekse aksiyonlu sahneleri ile seyirciyi ekran başına kilitleyen diziden üzen haber geldi. Final yapacağı iddia edilen dizinin sıkı takipçileri tarafından Savaşçı dizisi final mi yapacak 2021? Savaşçı ne zaman final yapacak? Soruları araştırılıyor. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Savaşçı dizisinde sona gelindi! Savaşçı ne zaman final yapacak?

Başrollerinde Sarp Levendoğlu, Murat Serezli ve Tamer Karadağlı gibi isimlerin yer aldığı Savaşçı dizisinde sona gelindi. Yaklaşık 5 sezondur reyting rekorları kıran diziden hayranlarını üzen haber geldi. Fenomen dizi yakın zamanda final yapacağını açıkladı. Fox TV'nin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Savaşçı'nın ne zaman final yapacağı merak edilmeye başlandı. Peki Savaşçı dizisi final mi yapacak 2021? Savaşçı ne zaman final yapacak? İşte detaylar...

SAVAŞÇI DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK?

Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı ve Eray Koçak'ın oturduğu Savaşçı dizisinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Her hafta cumartesi günleri ekranlara gelen Savaşçı dizisi final kararı aldı. Yaklaşık 4 sezon boyunca zirvedeki yerini koruyan dizi, 5'inci sezonunda beklenen izlenme oranlarına ulaşamadığı nedeniyle final yapacağı belirtildi.

Savaşçı dizisi final mi yapacak 2021? Savaşçı ne zaman final yapacak?

SAVAŞÇI NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Limon film imzası taşıyan fenomen dizi Savaşçı'nın final kararının açıklanmasının ardından ne zaman ekranlara veda edeceği merak edildi. Alınan karar doğrultusunda 2 hafta sonra 109. bölümüyle final yaparak ekran macerasını tamamlayacak. Bu kapsamda sevilen dizi 12 Haziran cumartesi son kez ekranlara gelecek.
Savaşçı dizisi final mi yapacak 2021? Savaşçı ne zaman final yapacak?

SAVAŞÇI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Savaşçı dizisinin konusu olarak kanalda; ''Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesi. “Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!”ifadeleri yer almaktadır.

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FOX Savaşçı dizisi
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