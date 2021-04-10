Savaşçı dizisinin oyuncuları kimler? İşte Şavaşçı'nın karakterleri...

FOX TV'de yayınlanan ve ekran macerasına uzun bir ara veren Savaşçı dizisi 5. sezonu ile kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor. Kılıç Timi’nin vatan müdafaasının anlatıldığı dizi Savaşçı yeni sezonuyla bu akşam 10 Nisan'da 20:00’de FOX ekranlarında olacak. Peki Savaşçı dizisinin oyuncuları kimler? Savaşçı yeni sezon hangi karakterler katıldı? SAVAŞÇI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER? SAVAŞÇI DİZİSİ YENİ KARAKTERLERİ... Yüzbaşı Haydar Bozkurt - Sarp Levendoğlu



34 Yaşında ve Mersin Mut’lu olan Yüzbaşı Haydar, Jandarma Özel Harekat mensubu. Ömrü sınır ötesi operasyonlarında, en belalı çatışmalarda geçmiş. Disiplin sorunu olan, özgür ruhlu bir subay. Pek çok kez soruşturma geçirmiş, başına buyruk davranmış. Ancak komuta kademesi, onun yetenekleri ve kahramanlıkları dolayısıyla kendisini gözden çıkartamamış. Buna rağmen, Antep’le Ardahan arasında kalan bölgede sık sık tayini çıkıyor. Kimseyle anlaşamadığından, üstlerinin ilk yollamaya çalıştığı kişi O. Bitmek bilmez taşınmaları, durmadan şehir ve ilçe değiştirmesi sebebiyle, ordu içinde “Yörük Haydar” lakabıyla tanınıyor.

Karısı Gökçen, 32 yaşlarında bir hemşire. Kocasının peşinden, yılmadan dolaşıyor. Haydar’ın gidip aylarca gelmemesine de, başına açtığı belalara da oldukça alışkın. Hepsine katlanıyor ve kocasını seviyor. Bayram, Haydar üsteğmen iken bölük astsubaylığını yapmış, Kopuz Albay’la bir dönem sınır ötesinde çalışmış. Kağan’ın ise ismini duymuş. Gözü kara, çok becerikli, adanmış bir subay. Albay Halil İbrahim Kopuz-Murat Serezli



Dirayetli, yiğit bir komutan. Bizim timimiz, onun komutası altında. Karısının 90'ların sonunda teröristlerce öldürülmesinden sonra, Kopuz için askerlik ve mücadele dışında, hayatında hiçbir şey kalmamıştır. Ancak bu mücadele, onun için kör bir intikam ve nefret mücadelesi değil. Albay Oktay Göktürk-Tamer Karadağlı



Kara Harp Okulu’nu bitirmiş, gözü pek, zeki, kararlı, cesur, vatansever bir subay olan Albay Oktay, genelde sağduyulu bir karakter olsa da söz konusu vatan olduğunda her türlü çılgınlığı yapabilecek kadar da gözü kara. Göktürk Albay evli, 14 yaşında bir kızı var, eşi ev hanımı. Kuleli’de öğrenciyken Albay İbrahim Kopuz’la birlikte Turan Ordusu’nu bir gün kuracaklarının hayallerini kurmuşlar. Şu an ise Türkiye’de oluşturulan Turan Ordusu'nun Orta Asya ayağının koordinasyon görevini ve bu konuyla ilgili askeri istihbarat işlerini yürütüyor.

Astsubay Çavuş Görkem İlbeyli -Ekin Mert Daymaz



Astsubay Çavuş Görkem, Kastamonu’nun Araç ilçesinde doğmuş. Annesi ve babası o lise yıllarındayken ölmüş, tek yakını öğretmen ablası. Görkem her konuda iddiaya girebilir. Çekişmeyi sever. Zeki, yetenekli yiğit bir asker. Kondisyonuna çok dikkat eder. Futbol ve basketbol mümkün olduğunca kaçırmaz. Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bektaş Subaşı - Erkan Meriç



Kılıç Timi’nin keskin nişancısı olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bektaş, Tokat’ın Niksar ilçesinden. Ailesi Niksar’da yaşıyor. Babası emekli ilkokul öğretmeni. Bektaş’ın adını Yahya Kemal Beyatlı’nın “Ok” şiirinden esinlenerek koymuş. Bektaş sessiz, içe dönük bir karakter, az ama öz konuşur. İşinde çok yetenekli, iyi bir keskin nişancı. Genel olarak silahlara merakı var, her türlü özelliklerini bilir. Astsubay Çavuş Savaş Çiğiltepe- Anıl Tetik



Astsubay Çavuş Savaş, Kütahya’lı ve bekâr. Savaş cesur, yetenekli, hedef odaklı, yeri geldiğinde çılgınlık yapabilecek kadar gözü kara bir asker. Haklı olduğuna inanıyorsa kesinlikle geri adım atmaz. Çok konuşur ve bu durum onun başını sık sık derde sokar.

Astsubay Üstçavuş İlyas-Ali Tarık Fındık



Astsubay Üstçavuş İlyas, 1992 Iğdır doğumlu. Astsubay Üstçavuş. Temiz, Anadolu çocuğu. Sessiz, gerektiğinde kısa cümlelerle konuşur. Görev adamı. Teğmen Selcen Efe-Serenay Aktaş



Teğmen Selcen sağduyulu, makul, soğukkanlı, bilgili, operasyonlarda Yüzbaşı Haydar Bozkurt’u dengeleyen, kararlara mantık getiren bir subay. Balıkesir’in Gönen ilçesinde doğmuş. Selcen asker olmayı çocuk yaşta aklına koymuştur. Polis çocuğu olmasının bunda etkisi büyük. Birçok spor dalına ilgisi var. Ama özellikle yakın dövüş dalında çok başarılı, öğrencilik yıllarında katıldığı turnuvalardan birçok ödül kazanmış. Selcen hedef odaklı bir karakter. Koyduğu hedefe ulaşana kadar gerekirse gece gündüz uyumadan çalışır, asla vazgeçmez. Her ne kadar sağduyulu desek de onun da damarına basıldığında herkes bir adım geri çekilmek zorunda kalır. Tümgeneral Ahmet Kutalmış-Serhat Nalbantoğlu



Özel Kuvvetler Komutanı olan Kutalmış Paşa, Elazığ’lı. Albay Kopuz ve Kılıç Timi onun komutası altında. Kutalmış Paşa yeri geldiğinde askerlerine bir baba gibi yaklaşan yeri geldiğinde de disiplini esas alan bir komutan. Olaylar karşısında soğukkanlılığını korur ve insiyatif kullanmaktan çekinmez. Askerlerinin hayatı söz konusu olduğunda yapamayacağı şey yoktur.