YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Savaştepe’nin çöpü enerjiye dönüşecek

Savaştepe’nin çöpü enerjiye dönüşecek

26.05.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’i sadece bugünlere değil, yarınlara hazırlama düsturuyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, kapanan vahşi depolama alanlarının ardından ilçelerin çöplerini, Katı Atık Aktarma İstasyonlarında topluyor.

Çöpleri düzenli depolayarak doğaya verdiği zararın önüne geçmek amacıyla Katı Atık Aktarma İstasyonu kurulumlarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Savaştepe ilçesine kazandırdığı istasyon sayesinde yılda 600 ton evsel atığı yönetmeliğe uygun olarak bertaraf edip, elektrik enerjisine dönüştürecek. Bu sayede çöpler, doğa dostu bir şekilde toplanarak toprak, hava ve su kirliliğinin önüne geçiliyor. Ayrıca katı atıkların taşınmasını daha ekonomik hale getiren aktarma istasyonlarının ihtiyaç duyulan alanlara kurulumuna devam eden Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçeye 13 Katı Atık Aktarma İstasyonu ile hizmet veriyor.

DÖNGÜSEL EKONOMİYE KATKI

Son olarak Savaştepe ilçesine kurulumunu tamamlayan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri bu istasyon sayesinde ilçenin çöpünü şehir merkezinde bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine taşıyarak günde 20 ton, yılda 600 ton evsel atığın yönetmeliğe uygun olarak bertaraf edilmesini sağlayacak. Bertaraf etme işlemi sırasında ortaya çıkan metan gazından bir yandan elektrik enerjisi üreten Büyükşehir Belediyesi diğer yandan da döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir Mavi Bayrak’ta Türkiye dördüncülüğüne yükseldiBalıkesir Mavi Bayrak’ta Türkiye dördüncülüğüne yükseldi
Çorum'da döküm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandıÇorum'da döküm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı
Bursa'da avlanması yasak yaklaşık 700 kilogram kum şırlanı ele geçirildiBursa'da avlanması yasak yaklaşık 700 kilogram kum şırlanı ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 26 Mayıs Cuma

İmsak
03:52
Sabah
05:39
Öğle
13:10
İkindi
17:06
Akşam
20:32
Yatsı
22:12

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Cuma

Zeytin eczanesi
Ayvalik
Şentürk eczanesi
Manyas
Efe eczanesi
Savastepe
İlknur eczanesi
Sindirgi
Ercay eczanesi
Susurluk
Güneş eczanesi
Edremit
Sözdemir eczanesi
Altieylul
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi! Meğerse tek değilmiş...

15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi! Meğerse tek değilmiş...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Klozetin içinde gördüğü manzaraya inanamadı! “Bana doğru tısladı”

Klozetin içinde gördüğü manzaraya inanamadı! “Bana doğru tısladı”

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.