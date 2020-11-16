Sayıştay Başkanı Baş, KLÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Yılı açılış dersine katıldı

KIRKLARELİ (AA) - Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin 2020-2021 Akademik Yılı açılış dersine "Zoom" üzerinden video konferans yöntemiyle katıldı.

Baş, burada yaptığı konuşmada, bugünlerde Sayıştay raporlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüldüğünü söyledi.

Sayıştayın çalışma prensibi hakkında bilgi veren Baş, şöyle devam etti:

"Kamu kaynağını Meclis bütçe kaynağına göre veriyor, buna biz 'bütçe hakkı' diyoruz. Meclisin hesap vermesinin bir aracı aslında Sayıştay denetimi. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi bünyesinde komisyonlar oluşturuyor ama yerelde evrak üzerinde, sahada bu denetimi Meclis adına yürütecek, mali anlamda Meclis adına yürütecek yer Sayıştay. Denetim fonksiyonundan bahsediyoruz. Kamu kaynaklarını kullananlar denetlenecek. Nihai olarak denetimi kim yapacak, kamu kaynağını veren yapacak. Kamu kaynağını kim veriyor, kamu kaynağını Meclis veriyor, parlamento."

Denetçiliğin önemli bir meslek olduğuna değinen Baş, "Gerek kamu sektöründe gerekse özel sektörde denetim mesleğine girecek arkadaşlarımız şunu bilmeliler ki bu bir altın bileziktir. Sadece Türkiye'de değil dünya çapında geçerli bir meslektir. Dolayısıyla muhasebeyi bilmeyen bir denetçinin bağımsız denetim yapması söz konusu değil. O yüzden muhasebe ve denetimi birlikte zikrediyoruz." diye konuştu.