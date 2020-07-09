YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Sazanların boyu 50 santimetreye ulaştı

Sazanların boyu 50 santimetreye ulaştı

MUĞLA HABERLERİ  | 09.07.2020 14:01 | Son Güncelleme

Ula Gölet’e 2018 Ağustos’unda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bırakılan 30 bin pullu sazan yavrusu 2 yıl içinde ortalama 50 cm boyuna ulaştı.

Ula Gölet’e 2018 Ağustos’unda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bırakılan 30 bin pullu sazan yavrusu 2 yıl içinde ortalama 50 cm boyuna ulaştı. Büyükşehir ekiplerinin doğal ortamında yakalayarak boyunu ölçtüğü sazanların en büyüğünün boyu 56 santimetreye kadar ulaşıyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 1 milyon 868 bin TL’lik yatırımla piknik masası, oturma bankı, pergole ve iskelenin yanı sıra bisiklet-yürüyüş yolları da yaparak yeni bir görünüme kavuşturduğu Ula Göleti vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Ayrıca balık tutmak isteyenler için de bir çekim merkezi olan Ula Göleti’nde Büyükşehir Belediyesi’nin gölete attığı 30 bin pullu sazan 2 yıl içinde ortalama 50 cm boyuna ulaştı. Büyükşehir ekiplerince doğal ortamında çekimleri yapılan sazanların en büyüğünün boyu 56 santimetreye kadar ulaşıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Eski Survivor yarışmacısı harekete geçti! O yarışmacıyı şampiyon yapmak için... Eski Survivor yarışmacısı harekete geçti! O yarışmacıyı şampiyon yapmak için...
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Kırşehir’de deprem

Kırşehir’de deprem

Yılkı atları Marmaris koylarını mesken tuttu

Yılkı atları Marmaris koylarını mesken tuttu

Yoldan çıkan ford tarlaya uçtu, 2 yaralı

Yoldan çıkan ford tarlaya uçtu, 2 yaralı

Kedinin serçe avı böyle görüntülendi

Kedinin serçe avı böyle görüntülendi

Muğla Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
04:04
Sabah
05:47
Öğle
13:17
İkindi
17:08
Akşam
20:36
Yatsı
22:12

Muğla Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Fidan Eczanesi
Merkez
Kaşıkara Eczanesi
Merkez
Başoğlu Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gökçe Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Karya Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Milas-Bodrum Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı

Milas-Bodrum Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bilal Saydam İzmir Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığına atandı

Bilal Saydam İzmir Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığına atandı

Cezaevinden kaçarken gasbettiği taksiyle çarptığı 3 kişiyi yaralayan firari tutuklandı

Cezaevinden kaçarken gasbettiği taksiyle çarptığı 3 kişiyi yaralayan firari tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.