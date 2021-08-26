Schneider Electric, Global Footprint Network ile "100 Days of Possibility" girişimini başlattı

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, iklim değişikliğiyle mücadele edebilmek adına Global Footprint Network (GFN) ile "100 Days of Possibility" girişimini başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Corporate Knights Global 100 Endeksi tarafından dünyanın en sürdürülebilir şirketi seçilen Schneider Electric, iklim çözümlerinden altısını "100 Gün" listesine sunarak girişime olan desteğini gösterdi.

Schneider Electric ve dünyanın doğal kaynakları nasıl yönettiğini takip eden bir araştırma kuruluşu olan GFN "100 Days of Possibility" girişimini başlattı. Bu girişim, iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybıyla başa çıkmaya yönelik çözümleri desteklemeyi amaçlıyor.

Girişimin başlangıcı, dünyanın bir yıl boyunca ürettiği tüm ekolojik kaynakları insanlığın tükettiği tarih olan Limit Aşımı Günü (Earth Overshoot Day) ile aynı tarihe denk geldi.

Girişimin adında geçen 100 gün, dünyanın dört bir yanından devlet görevlilerinin İskoçya'nın Glasgow şehrinde bir araya gelerek iklim değişikliğiyle mücadele etmek için etkili eylemler kararlaştıracağı 26'ncı yıllık Birleşmiş Milletler İklim Konferansının (COP26) başlangıcına kalan gün sayısını işaret ediyor.

Projede vurgulanan çözümler, "Şirketler, hükümetler ve bireyler hemen şimdi harekete geçebilir, COP26'da kararların alınmasını beklemeye gerek yoktur." ana mesajının temelini oluşturuyor:

COP26'ya giden süreçte 100DaysofPossibility.org adresinden her gün tüm sektörlere yönelik fırsat ve çözümler açıklanacak. Tüm bu çözümler Dünya Limit Aşımı Günü tarihini değiştirmek için (#MoveTheDate) herkesin uygulayabileceği çok sayıda yöntem içerecek. Örnekler arasında yüzde 100 yenilenebilir güç şebekeleri, akıllı evler ve gıda atığını azaltmaya yönelik öneriler yer alıyor.

Schneider'ın sunduğu ölçeklenebilir çözümler arasında ABD'de Maryland'de bulunan akıllı enerjiyle çalışan bir otobüs deposunda mikro şebeke ile elektrikli araç (EV) şarj altyapısının entegrasyonu, Schneider'ın Grenoble’da bulunan ofis binası IntenCity, (IntenCity kamu sektörü ve özel sektörün daha temiz ve sağlıklı topluluklar oluşturmak için nasıl güç birliği yaptığını kanıtlıyor.) ve Schneider'ın Mısır'ı ulusal elektrik kurumu olan Mısır Elektrik Holding Şirketiyle yakın geçmişte yaptığı anlaşma yer alıyor.

Projede yer alan diğer ortaklar arasında İskoçya Çevre Koruma Ajansı (SEPA) ve Drawdown Europe bulunuyor.

