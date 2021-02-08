Schneider Electric, yeni dijital platformu "mySchneider"i tanıttı

İSTANBUL (AA) - Enerji yönetimi ve otomasyon sektörünün önde gelen şirketlerinden Schneider Electric, salgın sürecinde müşterilerinin hızla artan ve değişen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirdiği yeni dijital platformu "mySchneider"i tanıttı.

Schneider Electric açıklamasına göre, müşterilerinin ev ve iş yerlerinde verimli enerji kullanımının yanı sıra aynı önemde verimli dijital çözümler de beklediği gerçeğiyle yola çıkan şirket, dünya çapındaki 1 milyonu aşkın müşteri ve iş ortaklarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek bir kullanıcı adı ve şifre ile tüm Schneider Electric portallarına erişim sağlayan yeni çevrim içi platformu "mySchneider'i (Kişiselleştirilmiş Dijital Deneyim)" geliştirdi.

Müşteri talep ve ihtiyaçlarını odağa koyan Schneider Electric, yeni çevrim içi platformunu geliştirirken maksimum dijital verimlilik için şirketin sunduğu dijital araç ve kaynaklara ulaşırken, kullanılacak platform sayısını minimuma indirmek, tüm kişisel hesap profillerine tek bir oturum açılarak ulaşılmasını sağlamak ve ihtiyaç duyulacak her türlü işletim servis ve aracına erişimi "se.com" üzerinde birleştirdi.