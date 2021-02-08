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Schneider Electric, yeni dijital platformu "mySchneider"i tanıttı

08.02.2021 12:57 | Son Güncelleme:
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Schneider Electric, yeni dijital platformu "mySchneider"i tanıttı

İSTANBUL (AA) - Enerji yönetimi ve otomasyon sektörünün önde gelen şirketlerinden Schneider Electric, salgın sürecinde müşterilerinin hızla artan ve değişen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirdiği yeni dijital platformu "mySchneider"i tanıttı.

Schneider Electric açıklamasına göre, müşterilerinin ev ve iş yerlerinde verimli enerji kullanımının yanı sıra aynı önemde verimli dijital çözümler de beklediği gerçeğiyle yola çıkan şirket, dünya çapındaki 1 milyonu aşkın müşteri ve iş ortaklarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek bir kullanıcı adı ve şifre ile tüm Schneider Electric portallarına erişim sağlayan yeni çevrim içi platformu "mySchneider'i (Kişiselleştirilmiş Dijital Deneyim)" geliştirdi.

Müşteri talep ve ihtiyaçlarını odağa koyan Schneider Electric, yeni çevrim içi platformunu geliştirirken maksimum dijital verimlilik için şirketin sunduğu dijital araç ve kaynaklara ulaşırken, kullanılacak platform sayısını minimuma indirmek, tüm kişisel hesap profillerine tek bir oturum açılarak ulaşılmasını sağlamak ve ihtiyaç duyulacak her türlü işletim servis ve aracına erişimi "se.com" üzerinde birleştirdi.

Tüm bu adımlar sayesinde müşterilerin dijitalleşme ve verimlilik konusundaki ihtiyaçları karşılanıp daha fazla dijital katılımlarına olanak sağlanarak önemli bir başarı yakalayan Schneider Electric, ayrıca müşterilerinin dijital deneyimlerini hızlandırmak için yeni yöntemler geliştirmek amacıyla belirlediği 3 hedefi de açıkladı. Schneider Electric, "e-ticarete odaklanmak", "dijital altyapısının kapsamını iletişim iş ortaklarını ve son kullanıcıları kapsayacak şekilde genişletmek" ve "müşterilerini, ihtiyaçlarını dijital araçlarla bizzat karşılamaları konusunda teşvik etmek" olarak belirlediği 3 kritik hedefe giden yolda yeni tanıttıkları "Kişiselleştirilmiş Dijital Deneyim"in dijital altyapının en önemli bileşeni olduğunu vurguladı.

Müşterilerinin dijital ihtiyaç ve önceliklerini karşılayacak ve 7 gün 24 saat verimli bir çevrim içi deneyim yaşamalarını sağlayacak yeni online platformunu ve amaçlarını, Schneider Electric Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Chris Leong ve Dijital Süreçlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Peter Weckesser anlattı. Leong ve Weckesser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla dijital ürün ve servislerde çok ciddi bir gelişme yaşandığını ve tüketicilerin dijital ürün ve servislere adaptasyon ve taleplerinin hızla evrildiğini belirtti.

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