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Sea To Sky Enduro Yarışları yarın başlayacak

ANTALYA HABERLERİ  | 22.09.2020 15:20 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla seyircisiz düzenlenecek motosiklet yarışlarına, 15 ülkeden yaklaşık 170 sporcunun katılması bekleniyor

Antalya'da bu yıl 11'incisi düzenlenecek Sea To Sky Enduro Yarışları, yarın plaj etabıyla başlayacak.

Kemer Belediyesinin ana sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Anadolu Hastanesi'nin destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) tarafından düzenlenecek yarışlarda, bu yıl 15 ülkeden yaklaşık 170 sporcunun katılması bekleniyor.

Pandemi nedeniyle seyirci etaplarının olmayacağı yarışlarda sporcular, zorlu parkurlarda dereceye girebilmek için mücadele edecek.

Kındılçeşme sahilinde 15 artı 1 tur üzerinden yapılacak plaj etabıyla başlayacak yarışlar, 42 kilometrelik orman etabı, 30 kilometrelik "sky race" ve 55 kilometrelik dağ etabıyla tamamlanacak.

Bu yıl kanyon etabı yerine "sky race" etabının yapılacağı yarışlar, 4 gün sürecek ve 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nda sona erecek.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, yarışların ilçelerinin tanıtımına ve Türk turizmine büyük katkı sağladığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında tüm önlemlerin alındığını ifade eden Topaloğlu, "Bazı sporcular gelemeyecek ama yine de katılım fazla olacak. Belediye olarak her türlü desteği veriyoruz. Yarışlar bu yıl da heyecanlı ve güzel olacak diye düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

KEMK Başkanı Semih Özdemir ise pandemi nedeniyle bu sene yarışlar öncesi basın toplantısının yapılamayacağını kaydetti.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler dolayısıyla seyirci etaplarının olmayacağını vurgulayan Özdemir, "4 gün sürecek kanyon etabı yerine Beydağları manzarası eşliğinde 'sky race' etabı ekledik. Yarışlar bu yıl yine zorlu olacak. Pandemi nedeniyle yurt dışında birçok yarış iptal edildi ama biz tüm önlemlerimizi alarak organizasyonumuzu yaptık. Sporcular da bu durumdan çok memnun. Yarışçılara bütün bilgilendirmeler yapıldı." diye konuştu.

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