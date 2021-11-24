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Sebastien Haller Beşiktaş maçında tarihe geçti

24.11.2021 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ajax'ın Fildişili golcüsü Sebastien Haller, Beşiktaş'a attığı gollerle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

Sebastien Haller Beşiktaş maçında tarihe geçti
Sebastien Haller

Sebastien Haller

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Ajax
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Ajax'ın golcüsü Sebastian Haller, Beşiktaş maçında attığı gollerle tarihe geçti.

Karşılaşmada oyuna girerek maçı Ajax'a getiren isim olan Haller, attığı gollerle Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi başlayan performansını rekorlarla taçlandırmış oldu.

Beşiktaş 1-2 Ajax (Maç sonucu)Beşiktaş 1-2 Ajax (Maç sonucu)

Haller, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 5 maçında attığı 9 golle tarihe geçerken daha öncedeki rekor ise ilk 5 maçında attığı 8 golle Erling Haaland'daydı. Ayrıca Haller, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 5 maçında da gol atan ilk isim olarak bir rekor daha kırdı.

27 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu 2021'in Ocak ayında Ajax'a 22.5 milyon euroya transfer olmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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