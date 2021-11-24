Sebastien Haller Beşiktaş maçında tarihe geçti

Ajax'ın golcüsü Sebastian Haller, Beşiktaş maçında attığı gollerle tarihe geçti.

Karşılaşmada oyuna girerek maçı Ajax'a getiren isim olan Haller, attığı gollerle Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi başlayan performansını rekorlarla taçlandırmış oldu.

Haller, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 5 maçında attığı 9 golle tarihe geçerken daha öncedeki rekor ise ilk 5 maçında attığı 8 golle Erling Haaland'daydı. Ayrıca Haller, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 5 maçında da gol atan ilk isim olarak bir rekor daha kırdı.

27 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu 2021'in Ocak ayında Ajax'a 22.5 milyon euroya transfer olmuştu.



