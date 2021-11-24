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Şebnem Schaefer: Çinliler imzalı fotoğrafımı istiyor

24.11.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manken ve oyuncu Şebnem Schaefer, Antalya'da bulunan bir otelde fotoğraf çekimi yaptı. Renkli çekimler için Barbie bebek gibi giyinen deneyimli manken dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şebnem Schaefer: Çinliler imzalı fotoğrafımı istiyor

Bir dönem podyumların en çok aranan isimlerinden olan eski manken Şebnem Schaefer, Avusturyalı modacı Manuel Essl’in tasarımlarıyla poz verdi.

Konsepte uygun olarak Antalya'da bulunan bir otelde gerçekleşen çekimler renkli görüntülere sahne oldu.

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"BANA HEP BARBIE DERLERDİ"

Schaefer, çekimle ilgili konuşmayı da ihmal etmedi. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan ünlü isim, "Zaten küçüklüğümden beri bana hep Barbie derlerdi. Hoşuma da giderdi açıkçası, iş gereği de olsa sonunda gerçek oldu. Yıllar önce Çin’de benim de oyuncak versiyonumu üretmişlerdi. İmzalı fotoğrafımı isteyen Çinlilerden çok sayıda mail ve mektup alıyordum." diye konuştu.


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Şebnem Schaefer
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