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Sebze meyve pazarı artık her gün hizmet verecek

BİLECİK HABERLERİ  | 25.03.2020 11:42 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde her hafta salı ve cumartesi günleri hizmet veren ve yoğun olarak kullanılan halk pazarı, artık her gün hizmet vermeye başladı.Dünyayı etkileyen ve ülkemizde de yayılmaya başlayan küresel salgının yayılmasını önlemek ve salgından korunmak amacı ile ülke genelinde alınan güvenlik önlemleri ile birlikte Bozüyük’te de bir dizi önlemler alındı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde her hafta salı ve cumartesi günleri hizmet veren ve yoğun olarak kullanılan halk pazarı, artık her gün hizmet vermeye başladı.
Dünyayı etkileyen ve ülkemizde de yayılmaya başlayan küresel salgının yayılmasını önlemek ve salgından korunmak amacı ile ülke genelinde alınan güvenlik önlemleri ile birlikte Bozüyük’te de bir dizi önlemler alındı. Bu önlemler kapsamında her hafta salı ve cumartesi günleri hizmet veren ve yoğun olarak kullanılan halk pazarı, her gün hizmet vermeye başladı.Küresel salgına karşı alınan tedbirler kapsamında her gün açık olan pazarda Bozüyüklüler alışverişlerini daha sağlıklı bir ortamda, 1,5 metre olması gereken sosyal mesafeyi koruyarak alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapıyor.

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