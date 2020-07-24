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SECAP çalıştayı düzenlendi

ANTALYA HABERLERİ  | 24.07.2020 12:46 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yürütücüsü olduğu MAtchUP projesi kapsamında “Antalya Sürdürülebilir Enerji Eylem ve İklim Uyum Planı (SECAP)” hazırlamak üzere çalıştay düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yürütücüsü olduğu MAtchUP projesi kapsamında “Antalya Sürdürülebilir Enerji Eylem ve İklim Uyum Planı (SECAP)” hazırlamak üzere çalıştay düzenlendi. “Sera Gazı Envanterinin Hesaplanması Veri Kaynakları ve Yol Haritası Çalıştayı”nda yerel yönetimlerin iklim değişikliği ile ilgili çabalarının yanı sıra sera gazı envanteri hesaplama konularında bilgilendirme yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği Ufuk 2020 Akıllı Şehirler ve Topluluklar Programı kapsamında hibe almaya hak kazandığı MAtchUP Projesi ile enerji verimliliğini geliştirip sürdürülebilir kılarak daha yaşanabilir kentsel ortamlar oluşturulması hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. 8 farklı ülkeden enerji, ulaşım, bilgi ve iletişim teknolojileri, entegre çözümlerin geliştirilmesi ve çoğaltılması yoluyla Avrupa Kentsel Dönüşüm sürecini güçlendirmeyi amaçlayan projenin lider kentlerinden biri olan Antalya’da, “Antalya Sürdürülebilir Enerji Eylem ve İklim Uyum Planı (SECAP)” hazırlanmasına yönelik toplantı düzenlendi. Toplantıda proje ile ilgili yol haritası çizildi.

Yol haritası çizildi
Toplantıda yerel yönetimlerin iklim değişikliği ile ilgili çabaların yanı sıra sera gazı envanteri hesaplama konularında bilgilendirme yapıldı. Antalya’nın 2012 baz yılı referanslı 2020 hedeflerinin de yer aldığı mevcut Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı (SEAP) kapsamında gelinen nokta anlatıldı. Antalya Sürdürülebilir Enerji Eylem ve İklim Uyum Planı hazırlanması için hangi verilerin toplanması gerektiği ile ilgili açıklamalar yapılarak, proje ile ilgili yol haritası çizildi.

Plan raporunu hazırlayan ilk belediye
Türkiye’de ‘Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Raporu’nu hazırlayan ilk belediye olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadeleyi sürdürülebilirlik politikası olarak benimsedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin de taraf olduğu Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant of Mayors) kriterlerine göre şehrin 2030 ve 2050 yıllarına kadar CO2 (karbodioksit) salınımlarını ne kadar azaltacağını taahhüt eden “Sürdürülebilir Enerji Eylem ve İklim Uyum Planı“ da MAtchUP Projesi kapsamında hazırlanıyor.

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