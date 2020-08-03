YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Seçer: "Hizmetlerimizi bölge farkı gözetmeden yapıyoruz"

Seçer: "Hizmetlerimizi bölge farkı gözetmeden yapıyoruz"

MERSİN HABERLERİ  | 03.08.2020 11:39 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, vatandaşlara daha hızlı hizmet götürmek için ilçe belediyeleri ile iş birliği halinde çalıştıklarını belirterek, "İyi niyetle, imkanlarımız ölçüsünde her ilçeye, siyasi parti, bölge farkı gözetmeden hizmetlerimizi yapıyoruz” dedi.Kurban Bayramının 3.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, vatandaşlara daha hızlı hizmet götürmek için ilçe belediyeleri ile iş birliği halinde çalıştıklarını belirterek, "İyi niyetle, imkanlarımız ölçüsünde her ilçeye, siyasi parti, bölge farkı gözetmeden hizmetlerimizi yapıyoruz” dedi.
Kurban Bayramının 3. gününde Çamlıyayla ilçesine bir dizi ziyaret gerçekleştiren Başkan Seçer, ilçeye bağlı Sarıkoyak, Sarıkavak, Belçınar (Atdağı) Fakılar, Sebil mahalleleri ile Ergene mevkiinde vatandaşlarla bir araya geldi. Seçer, ayrıca ilçe halkının kullanımı için planladıkları ve içerisinde düğün salonu, pazar yeri, toplantı salonu, kültür merkezi gibi yapıların yer alacağı pazar alanında incelemelerde bulundu.
Ziyaretler esnasında yöreye özgü lezzetlerin de tadına bakan Seçer, kahvehanede oturan vatandaşları da selamlayıp, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Her gittiği mahallede hemşehrilerinin yoğun ilgisi ile karşılaşan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin ’stratejik planı’ çerçevesinde Çamlıyayla için planladıkları tüm projeleri hayata geçirmek için var güçleri ile çalıştıklarını anlattı.
Sarıkavak’tan gelen yol talebi için Başkan Seçer direktif verdi
En çok talep gelen konuların başında yol yapımı olduğunu ifade eden Seçer, Sarıkavak Mahalle Muhtarı Ahmet Ünal’dan gelen yol talebi üzerine, Büyükşehir Belediyesinin yol ağına girmemesine rağmen yapacaklarının sözünü verdi. Seçer, “Sarıkavak’ta orman yolu ile ilgili muhtarımızın bir talebi oldu. O yol ormana ait dedim ama vatandaşlarımızın da çok işine yarayan bir yol. Arkadaşlarımıza talimat verdim. İlk fırsatta görevimiz olmasa da bu yolu vatandaşlarımıza yapacağız" ifadelerini kullandı.
“İlçe belediyeleri ile beraber çalışarak sizlere hizmet etmek bizim görevimiz”
Başkan Seçer, vatandaşlara daha hızlı hizmet götürmek için ilçe belediyeleri ile iş birliği halinde çalıştıklarını dile getirerek şöyle devam etti; "Görevimizin başındayız. Bizden çok büyük beklentiler var. Bunları da sırasıyla karşılıyoruz. İlçe belediyelerimizin de taleplerine cevap veriyoruz. Çamlıyayla Belediyemizin yol yapımı, parke, iş makinası, karla mücadele talebi gibi her türlü isteklerine cevap vermeye çalışıyoruz. İlçe belediyesi ile beraber, onlara da katkı sunarak, yardımcı olarak sizlere hizmet etmek bizim görevimiz. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerde, belediyelerimizle ortaklaşarak sorunların üzerine gittiğimizde daha iyi netice alıyoruz. Bizlere sorumluluk alanlarımıza göre kaynak aktarılıyor. İlçe belediyelerimizin yetemediği birçok yerde biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çamlıyayla gibi yaz nüfusu çok olan ilçeler bunların başında geliyor. Çamlıyayla Belediye Başkanımız 8 bin 300 nüfusa göre kaynak alıyor. Ama 120-130 bin insana hizmet etmek durumunda kalıyor. Biz Büyükşehir olarak bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için elimizden gelen katkıyı yapıyoruz. Zaman zaman eksik kalıyor, yetmeye çalışıyoruz. İyi niyetle, imkânlarımız ölçüsünde sadece Çamlıyayla’ya değil her ilçeye, siyasi parti, bölge farkı gözetmeden hizmetlerimizi yapıyoruz.”
Çamlıyayla’ya 2 bin ton asfalt
Çamlıyayla için 2020 yılı programında 2 bin ton asfalt kullanılacağını söyleyen Seçer, çalışmaların başladığını ve devam edeceğini de belirtti. Seçer, bölge vatandaşının çok amaçlı kullanımı için ilçeye kazandırmak istedikleri merkezden de söz ederek, “Biz bu bölgeye 2 bin ton asfalt çalışması yapacağız. Başladık, devam ediyor, devam da edecek. Bundan sonra daha etkin çalışmalar peşi sıra gelecek. Birçok çalışmalarımızla Çamlıyayla’yı çok daha iyi noktalara getirmek istiyoruz. Önümüzdeki yıl programa alıyoruz. Çok amaçlı, içerisinde düğün salonunun, en altta pazar yerinin, toplantı salonunun, kültür merkezinin olduğu, insanların bir araya gelip, etkinlik yapabileceği alanların da oluşacağı bir çalışma yapıyoruz" diye konuştu.
“Metro, bölge tarihinde belediyenin yaptığı en büyük yatırım olacak”
Mersin’in merkezinde trafiği rahatlatmak için hayata geçirecekleri önemli projelerden de bahseden Seçer, ’metro projesi’ni önümüzdeki günlerde uygulamaya koyacaklarını duyurdu ve “Merkezde önemli projelerimiz var. Trafiği rahatlatacak katlı kavşak çalışmalarımız var. Herkes, Mersin merkeze metro istiyor. Bu önemli bir yatırım. Bölge tarihindeki belediyenin yaptığı en büyük yatırım olacak. Pandemiden dolayı biraz piyasalar sıkıştı. Bu iş para işi, kredi işi. İnşallah bunu da Allah bize nasip edecek. Önümüzdeki günlerde uygulamaya koyacağız” şeklinde konuştu.
Başkan Seçer, Çamlıyayla gezisini Sebil Mahallesi ve Ergene mevkii ziyareti ile sona erdirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor

Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor

Ödemiş’te bin aileye kurban eti dağıtıldı

Ödemiş’te bin aileye kurban eti dağıtıldı

Kuşadası’nın her sokağı cazibe ve çekim merkezi oluyor

Kuşadası’nın her sokağı cazibe ve çekim merkezi oluyor

Trabzonspor yeni sezonda Eddie Newton ile devam etme kararı aldı

Trabzonspor yeni sezonda Eddie Newton ile devam etme kararı aldı

Sivas'ta dorse kapağı açılan tırdaki etler yol kenarına döküldü

Sivas'ta dorse kapağı açılan tırdaki etler yol kenarına döküldü

Mersin Namaz Vakitleri 3 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:09
Sabah
05:42
Öğle
12:53
İkindi
16:40
Akşam
19:54
Yatsı
21:20

Mersin Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Pazartesi

Elif Eczanesi
Akdeniz
Şendur Eczanesi
Akdeniz
Tarım Eczanesi
Akdeniz
Esin Eczanesi
Mezitli
Onur Yılmaz Eczanesi
Mezitli
Ekinci Eczanesi
Toroslar
Gözne Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bot komutanından Kaymakam Yalçın’a veda ziyareti

Bot komutanından Kaymakam Yalçın’a veda ziyareti

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Çürümüş kız çocuğu cesedi bulundu

Çürümüş kız çocuğu cesedi bulundu

Islık çalan yılanlar

Islık çalan yılanlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.