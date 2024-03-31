Seçim sonuçları sonrası Cem Küçük'ten paylaşım! Fenerbahçe detayı dikkat çekti

31 Mart 2024 seçimlerinde sandıkların yarısından fazlası açılırken, sandıktan 'sürpriz' sonuçlar çıktı. CHP'nin büyük yükselişi AK Parti cephesinde şaşkınlık yaratırken, gazeteci Cem Küçük sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

PAYLAŞIMDA FENERBAHÇE DETAYI

Küçük, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere bazı büyükşehirlerde de büyük oy kaybeden AKP'nin aldığı bu sonuçlara dair paylaşımda bulunurken, Fenerbahçe detayı dikkat çekti.

"FENERBAHÇE'YE YAPILAN HAKSIZLIKLAR ETKİLİ OLDU"

Küçük, paylaşımında Fenerbahçe için 'şikeci' suçlamasında bulunan Trabzon AK Parti adayına değinirken "Kim ne derse desin Fenerbahçe’ye yapılan haksızlıklar da seçim sonuçlarında az veya çok etkili oldu." ifadelerini kullandı.





