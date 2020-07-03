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Securitas Türkiye büyümeye devam ediyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 03.07.2020 14:18 | Son Güncelleme

Securitas Türkiye büyümeye devam ediyor

İSTANBUL(AA) - Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği "Fortune 500" listesinde Securitas Türkiye, 6 sıra yükselerek 355. sırada yerini aldı.

Securitas Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, en yüksek çalışan sıralamasında ise 12. sıradaki konumunu bu yıl da korudu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Securitas Türkiye Finans Koordinatörü Hakan Ilgar, Securitas’ın istikrarlı büyümesini 2019 yılında da sürdürdüğünü ve sektör lideri konumunu güçlendirdiğini belirterek, “Geçtiğimiz yıl pek çok önemli şirketi portföyümüze dahil ettik. Endüstriyel tesisler, enerji sahaları ve alışveriş merkezleri öne çıkan segmentlerimiz arasında. İstihdamda ise sektör liderliğimizi koruyarak 2019’u yaklaşık 20 bin çalışan ile kapattık. Teknoloji yatırımlarımıza bu yıl da devam edeceğiz. Bu yıl da odağımız entegre güvenlik çözümleri olarak adlandırdığımız teknoloji ağırlıklı çözümlerimiz ve itfaiye hizmetlerimiz olacak.” ifadelerini kullandı.

56 ülkede 370 bin çalışanı ile faaliyet gösteren Securitas, Türkiye’de ise, 78 ilde 20.000’i aşkın çalışanı ile, 2.500’ün üzerinde hizmet noktasında özel güvenlik çözümleri sunuyor.

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