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  4. Securitas'tan Güvenlik Yönetim Sistemi

Securitas'tan Güvenlik Yönetim Sistemi

İSTANBUL HABERLERİ  | 15.01.2020 15:45 | Son Güncelleme

Güvenlik organizasyonunda ihtiyaç duyulabilecek tüm yasal düzenlemeleri ve talimatları içeren Güvenlik Yönetim Sistemi ile şirketlere operasyon sırasında gerekli tüm yönlendirmeleri kapsayan özel bir kılavuz ve yol haritası oluşturuluyor

İSTANBUL (AA) - Securitas, hizmetleri arasına Güvenlik Yönetim Sistemi'ni de ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, güvenlik organizasyonunda ihtiyaç duyulabilecek tüm yasal düzenlemeleri ve talimatları içeren Güvenlik Yönetim Sistemi ile şirketlere operasyon sırasında gerekli tüm yönlendirmeleri kapsayan özel bir kılavuz ve yol haritası oluşturuluyor.

Securitas Güvenlik Yönetimi Sistemi, güvenlik planlamalarında özellikle farklı segment ve iş kollarında birden fazla lokasyonda faaliyet gösteren firmalar için hizmet standardizasyonu, maliyet ve güvenli çalışma ortamı yaratılmasında büyük avantajlar sağlıyor.

Güvenlik Yönetim Sistemi'nin ilk dayanağını ilgili kanun ve yönetmelikler oluşturuyor. Bunun yanı sıra ulusal ve uluslararası standartlar da göz önünde bulunduruluyor.

Bu kapsamda Güvenlik Yönetim Sistemi'nin içeriğinde 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu uygulamaları, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulamaları, standartlar, güvenlik uygulamaları, Acil Durum Yönetim Planı, KVKK kapsamında alınacak önlemler yer alıyor. Ayrıca, raporlama, denetimler ve ihtiyaca özel eğitimler de gerçekleştiriliyor.

Securitas Türkiye, 78 ilde, 11 bölge müdürlüğünde, 70 şube müdürlüğü ve 2 bin 500 hizmet noktasında yaklaşık 20 bin çalışanı ile binin üzerinde farklı projede hizmet veriyor.

- "Güvenlik Yönetim Sistemi, maliyet ve riskleri minimize etmek için etkili bir araç"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Securitas Güvenlik Süreçleri ve Kalite Koordinatörü Hüseyin Erim, Güvenlik Yönetim Sistemi'nin maliyet ve riskleri minimize etmek için etkili bir araç olduğunu belirtti.

Erim, "Şirket yönetim politikası ile uyumlu, yasal, finansal, şirket etiği ve operasyonel gereklilikleri karşılayan bir Güvenlik Yönetimi Sistemi; organizasyonun güvenlik risklerini en aza indirirken, operasyonel verimlilik için bir araç olacaktır." ifadesini kullandı.

Securitas'ın global bilgi yerel uzmanlığı ile sektörlere özel planlamaya Securitas Güvenlik Metodoloji ile başlanıldığını bildiren Erim, "Bu planlamayı bir adım daha öteye taşıyarak oluşturduğumuz Güvenlik Yönetim Sistemi ile şirketlere tüm güvenlik süreçlerini, kanunlar ve prosedürlerle destekleyen detaylı bir plan haline getiriyoruz. Bu planı belli aralıklarla güncelliyor, eğitimlerle destekliyoruz. Acil Durum Eylem Planı oluşturarak olası kriz durumlarında yapılması gerekenleri detaylandırıyoruz. Amacımız, iş ortaklarımıza her zaman kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sunmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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